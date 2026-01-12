Double victoire des Nord-Côtiers M13 à Baie-Comeau

Les Nord-Côtiers ont amorcé la portion 2026 de leur saison dans la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ) sur une note positive, cette fin de semaine à Baie-Comeau. Devant leurs partisans, l’équipe M13 a signé deux victoires convaincantes, tandis que la formation M15 a montré des signes encourageants de progression malgré un bilan plus serré.

Les 10 et 11 janvier à Baie-Comeau, alors que les Nord-Côtiers recevaient les Cascades Élites pour lancer la portion 2026 de leur saison, l’équipe M13, dirigée par Guillaume Gaudreault, a connu une excellente fin de semaine en remportant ses deux rencontres.

Solides collectivement et intenses du début à la fin, les Nord-Côtiers ont su imposer leur jeu et offrir de bonnes performances devant leurs partisans, rapporte Thomas Gagnon, coordonnateur des Nord-Côtiers.

Du côté du M15, sous la gouverne d’André Deschênes, le bilan est plus mitigé avec une partie nulle et une défaite face à la troisième équipe au classement de la division. Malgré ces résultats, la progression des joueurs demeure bien visible et l’organisation se dit satisfaite du développement observé depuis le début de la saison.

L’événement a également été marqué par la tenue du tirage annuel, diffusé en direct sur la page NCTV. L’organisation a tenu à remercier les commanditaires ainsi que toutes les personnes qui soutiennent les Nord-Côtiers, et à féliciter les gagnants.

Prochain défi à l’horizon : les deux équipes prendront le traversier la fin de semaine prochaine afin d’affronter les Albatros de l’Est-du-Québec.