Un plus gros avion desservira la Basse-Côte-Nord

La compagnie Air Liaison affirme avoir désormais « le plus gros avion » à desservir la Basse-Côte-Nord, avec la mise en service d’un DASH 8-300.

La mise en service du nouvel avion a été annoncée ce week-end par le transporteur. Il pourra transporter jusqu’à 50 passagers.

Air Liaison indique qu’il y aura ainsi plus de places de disponibles sur chaque vol, plus de confort, une meilleure stabilité et des opérations plus fiables.

Les avions de type Beechcraft jusqu’ici utilisés par l’entreprise dans la région pouvaient transporter moins d’une vingtaine de passagers.

L’annonce survient alors qu’une nouvelle compagnie aérienne entrera en fonction lundi, pour aussi desservir la Basse-Côte-Nord.

L’entreprise Central Mountain Air (CMA) de la Colombie-Britannique utilisera quant à elle deux aéronefs Dash 8-100. Leur capacité est d’une quarantaine de passagers.

En entrevue avec le Journal cette semaine, le préfet de la MRC du Gofle-du-Saint-Laurent se réjouissait de l’arrivée d’une concurrence dans le domaine. Or, il se questionnait à savoir si le marché était suffisamment important pour pouvoir faire rouler deux compagnies aériennes.