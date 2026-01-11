Cinoche : les primeurs non disponibles

Par Karianne Nepton-Philippe 8:00 AM - 11 janvier 2026
Temps de lecture :

Alain Pinel, responsable de la programmation et du jury pour le festival Cinoche de Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Le responsable de la programmation et du jury pour Cinoche, Alain Pinel, mentionne que le festival ne présentera pas de grandes primeurs cette année, en raison de la disponibilité des oeuvres. 

« Les réalisateurs ont été généreux. Mais, ça a peut-être été l’année la moins facile avec les distributeurs. Contrairement aux dernières années, on n’aura pas de films en primeur au Québec », fait savoir Alain Pinel. 

Cela ne serait qu’un pur hasard, dit-il. 

« Cette année, les distributeurs ont acquis les droits des films très tard dans l’année, donc ne pouvaient pas nous garantir que les films seraient prêts pour Cinoche », explique M. Pinel. 

Plateformes de diffusion en continu

Alain Pinel mentionne aussi devoir jongler avec la réalité des plateformes de diffusion en continu (streaming). 

« Quand j’ai terminé la programmation, il y avait seulement deux des 37 films sur les plateformes. Présentement, il y en a 24. Quand le temps des fêtes arrive, ça devient fou », lance-t-il. 

Malgré cela, il espère que les gens seront au rendez-vous pour apprécier les films présentés par Cinoche. 

Du 15 au 25 janvier

Rappelons que la 37édition du Festival du film international de Baie-Comeau, Cinoche, se tiendra du 15 au 25 janvier. 

La soirée d’ouverture aura lieu le jeudi 15 janvier, dès 17 h, à l’Espace Alcoa du Centre des arts de Baie-Comeau.

La soirée de clôture lors de laquelle seront décernés les prix Outardes se tiendra le dimanche 25 janvier, toujours à partir de 17 h, au Café l’Arseno Cogeco NousTV.

À lire aussi : 

Festival Cinoche à Baie-Comeau : 37 films et « 37e art »

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un plus gros avion desservira la Basse-Côte-Nord

Le transporteur aérien Jazz remplacé à Sept-Îles

Héma-Québec sollicite les personnes des groupes sanguins O- et B- à donner leur sang

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Un plus gros avion desservira la Basse-Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Le transporteur aérien Jazz remplacé à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 31 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord