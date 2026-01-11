Accident à l’angle de la rue Doucet et du boulevard Laure
Un accident est survenu à l’angle du boulevard Laure et de la rue Doucet, dimanche matin). Photo Vincent Rioux-Berrouard
Une collision entre deux véhicules a causé la fermeture temporaire d’une partie du boulevard Laure, dimanche matin.
L’accident impliquant deux véhicules a fait un blessé qui a été transporté à l’hôpital, indique la Sûreté du Québec. Ses blessures seraient toutefois mineures.
L’événement s’est produit vers 11 h, dimanche. Le boulevard a été fermé dans le secteur le temps de dégager les voitures. Un détour était possible par le stationnement du Shell.
Politique d'opinion et commentaire
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord