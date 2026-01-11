Accident à l’angle de la rue Doucet et du boulevard Laure

Une collision entre deux véhicules a causé la fermeture temporaire d’une partie du boulevard Laure, dimanche matin.

L’accident impliquant deux véhicules a fait un blessé qui a été transporté à l’hôpital, indique la Sûreté du Québec. Ses blessures seraient toutefois mineures.

Une personne souffrant de blessures mineures a été transportée à l’Hôpital de Sept-Îles, a indiqué la Sûreté du Québec. Photo Vincent Rioux-Berrouard

L’événement s’est produit vers 11 h, dimanche. Le boulevard a été fermé dans le secteur le temps de dégager les voitures. Un détour était possible par le stationnement du Shell.