Accident à l’angle de la rue Doucet et du boulevard Laure

Par Emy-Jane Déry 11:32 AM - 11 janvier 2026
Temps de lecture :

Un accident est survenu à l’angle du boulevard Laure et de la rue Doucet, dimanche matin). Photo Vincent Rioux-Berrouard

Une collision entre deux véhicules a causé la fermeture temporaire d’une partie du boulevard Laure, dimanche matin. 

L’accident impliquant deux véhicules a fait un blessé qui a été transporté à l’hôpital, indique la Sûreté du Québec. Ses blessures seraient toutefois mineures. 

Une personne souffrant de blessures mineures a été transportée à l’Hôpital de Sept-Îles, a indiqué la Sûreté du Québec. Photo Vincent Rioux-Berrouard

L’événement s’est produit vers 11 h, dimanche. Le boulevard a été fermé dans le secteur le temps de dégager les voitures. Un détour était possible par le stationnement du Shell. 

