Une panne de courant touche le bas de la ville de Sept-Îles

Une panne de courant affecte près de 2000 clients d’Hydro-Québec, samedi matin, à Sept-Îles.

La panne est survenue à 9 h 51, samedi. La cause n’est pas encore identifiée.

Hydro-Québec indique tenter de rétablir le service à distance et évaluer les travaux à réaliser et les dommages.

Les quartiers du Vieux-Quai, de Mgr-Blanche et une partie des Plages sont concernés.