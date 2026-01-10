Une panne de courant touche le bas de la ville de Sept-Îles
Photo Hydro-Québec
Une panne de courant affecte près de 2000 clients d’Hydro-Québec, samedi matin, à Sept-Îles.
La panne est survenue à 9 h 51, samedi. La cause n’est pas encore identifiée.
Hydro-Québec indique tenter de rétablir le service à distance et évaluer les travaux à réaliser et les dommages.
Les quartiers du Vieux-Quai, de Mgr-Blanche et une partie des Plages sont concernés.
