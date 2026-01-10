Sept-Îles : la panne se prolonge en raison d’une urgence

***Mise à jour : le courant a été rétabli vers 15h***

Les équipes d’Hydro-Québec ont dû prioriser un appel en lien avec une urgence 911, retardant ainsi l’intervention pour rétablir le courant qui touchait toujours près de 2000 clients septiliens à 13 h 30, samedi.

« Les équipes étaient en route pour aller patrouiller le secteur touché par une panne et ils ont dû rebrousser chemin pour répondre à une urgence 911″, a expliqué Cathy Hamel, porte-parole d’Hydro-Québec.

La panne en lien avec l’urgence a été réglée. Elle touchait moins d’une dizaine de clients à Sept-Îles.

Au moment d’écrire ces lignes, le rétablissement pour la panne survenue à 9 h 51 était indiqué pour 14 h, mais il s’agit d’une estimation approximative.

« Comme on ne connaît pas encore la cause de la panne, nous ne pouvons nous prononcer sur une heure de rétablissement », a fait savoir Mme Hamel.

Après avoir géré l’urgence, les équipes d’Hydro-Québec ont à nouveau été déployées sur les lieux.

Rappelons que la panne touche les secteurs du Vieux-Quai, Mgr-Blanche et une partie des Plages.