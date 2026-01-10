Les Pionniers terminent au troisième rang

En plus de perdre le match, les Pionniers CFL de Baie-Comeau ont perdu l’avantage de la glace en séries, samedi soir, quand ils se sont inclinés par la marque de 5-4, en prolongation, devant les Gaulois de Port-Cartier.

Deuxièmes au classement général avant la dernière rencontre de la saison régulière, les Baie-Comois l’ont échappé à domicile et bouclent le calendrier officiel au troisième échelon, un point derrière les Port-Cartois.

Victorieux lors de l’affrontement précédent entre les deux équipes, les visiteurs ont remis cela avec un triomphe à l’arraché à la suite d’un duel endiablé disputé devant 1821 amateurs présents Centre sportif Alcoa.

Les Gaulois n’ont d’ailleurs pas perdu trop de temps lors de la période supplémentaire, quand l’attaquant Alex Lessard (son deuxième filet de la partie) a tranché le débat après seulement 21 secondes d’écoulées au surtemps.

Les deux équipes, qui devraient normalement s’affronter lors de la première ronde éliminatoire, ont offert un bon spectacle durant plus de 60 minutes, qui ont donné un bel avant-goût des prochaines séries.

Un match serré

« Ça été un match serré, un vrai match de séries avant le début des séries. Nous avons connu des bons moments, mais nous n’avons pas été capables d’inscrire le but d’assurance quand nous avons pris les devants dans le match », a avoué le pilote des Pionniers Yan Côté.

Reconnaissant que les unités spéciales (son club a été blanchi en six avantages numériques) ont été un fait saillant de la rencontre, l’entraîneur-chef des Bleus a déjà tourné la page et se concentre sur le prochain défi.

« C’est une nouvelle saison qui commence et l’avantage, c’est que toutes les équipes y participent. On va se préparer en conséquence et il faudra être prêt quand ça va commencer », a ajouté le dirigeant.

Grosse victoire

Dans le clan gagnant, l’entraîneur Alain Desrosiers a bien apprécié la performance globale de sa formation. « L’objectif était d’aller chercher une première victoire à Baie-Comeau et c’est que nous avons fait. On peut maintenant passer à la prochaine étape », a commenté le patron derrière le banc.

Selon la formule établie, les Gaulois accueilleront les Pionniers pour le match inaugural de la série deux de trois, qui devrait se mettre en branle, vendredi prochain. Le second duel se jouera à Baie-Comeau, le lendemain soir.

« Rien n’est acquis et il y a tellement de parité dans le circuit. Tout le monde peut battre tout le monde. C’est une bonne chose de pouvoir commencer à la maison et il faudra en profiter. »

En vitesse

Jean-Frédéric Girard (qui a réussi le plus beau but du match en troisième période) a aussi inscrit un doublé dans la conquête. Sébastien Tassé a également trompé la vigilance du gardien des Pionniers Frédéric Roy.

Maxime Thibault (deux fois), Adam Bernard et Marc-Antoine Vaillancourt ont sonné la riposte des Pionniers (qui ont terminé la saison avec trois revers consécutif) face au gardien Joël Grondin.