Le transporteur aérien Jazz remplacé à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 2:30 PM - 10 janvier 2026
Temps de lecture :

PAL Airlines remplacera Jazz aviation à l'aéroport de Sept-Îles. Photo Marie-Eve Poulin

Un fournisseur de service d’Air Canada, la compagnie Jazz, a annoncé qu’elle n’offrira plus de vol à Sept-Îles à partir du 1er mai 2026.

Les clients ne devraient pas subir de perte de service au niveau des vols étant donné que PAL Airlines prendra la relève, indique Air Canada. 

Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle entente commerciale dans laquelle les deux entreprises indiquent élargir leur collaboration.

« Depuis que PAL Airlines a commencé à exploiter des vols pour le compte d’Air Canada Express en 2023, elle s’est révélée être un partenaire solide, offrant à nos clients de l’est du Canada une grande fiabilité, un excellent service clientèle et un plus grand choix d’options de vol », affirme Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président Fret d’Air Canada.

Les changements entraîneront la fermeture des comptoirs de service dans les aéroports de Sept-Îles, Rouyn-Noranda et Bagotville. Des travailleurs seront touchés. Selon le syndicat Unifor, le nombre de pertes d’emplois s’élèverait à environ 35 au total.

