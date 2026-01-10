Héma-Québec sollicite les personnes des groupes sanguins O- et B- à donner leur sang

Par Quentin Dufranne et Sébastien Auger, La Presse Canadienne 2:12 PM - 10 janvier 2026
Temps de lecture :

Un homme donne son sang à Montréal, le 29 novembre 2012. LA PRESSE CANADIENNE/Ryan Remiorz

Comme à chaque début d’année, Héma-Québec sollicite la population à donner son sang et rappelle l’importance de ce simple geste pour le bien collectif. Bien qu’Héma-Québec assure que la banque de sang est «en santé», l’organisme note toutefois une baisse marquée du côté des groupes sanguins B négatif et O négatif et invite plus particulièrement les donneurs de ces groupes à venir s’asseoir sur la chaise de don. 

La porte-parole d’Héma-Québec, Josée Larivée, a assuré en entrevue à La Presse Canadienne que la situation n’est toutefois pas alarmante. Elle souligne cependant que moins 3% des Québécois donnent leur sang et que le groupe sanguin O négatif est le «donneur universel», c’est-à-dire qu’il est celui qui sera systématiquement utilisé lorsqu’une personne se présente en état d’urgence à l’hôpital. 

«On est prévoyant à Héma-Québec quand on voit une baisse comme ça, explique-t-elle. On a beaucoup de donneurs réguliers qui sont partis au soleil pendant les semaines froides, alors ça influence nos résultats.» 

Mme Larivée assure que comparativement à d’autres pays, la banque de sang du Québec est «en santé», ce qui, selon elle, nous permet d’être «très fiers de notre altruisme collectif». 

Héma-Québec souhaite également attirer des jeunes de plus de 18 ans ainsi que les Québécois qui n’ont jamais donné leur sang à se rendre sur son site internet afin de prendre un rendez-vous dans un lieu de collecte proche de chez eux. 

L’organisme possède une douzaine de centres de dons dans la plupart des régions du Québec et effectue près de 2300 collectes mobiles annuellement. Il s’apprête également à ouvrir un nouveau centre de don à Lévis à partir du mois de mars. 

Mme Larivée rappelle qu’il suffit d’être âgé de plus de 18 ans et en santé pour pouvoir donner son sang. Certains critères doivent être pour autant respectés. Ces derniers sont consultables sur le site internet d’Héma-Québec. 

Dans la version précédente de ce texte, La Presse Canadienne rapportait erronément que moins de 3 % des Québécois ne donnaient pas leur sang. En réalité, il n’y a que 3 % qui le font.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Sept-Îles : la panne se prolonge en raison d’une urgence

Le CA du tennis et les nouveaux élus de Sept-Îles se parleront 

Une panne de courant touche le bas de la ville de Sept-Îles

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Sept-Îles : la panne se prolonge en raison d’une urgence

Consulter la nouvelle

Le CA du tennis et les nouveaux élus de Sept-Îles se parleront 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 31 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord