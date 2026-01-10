De la neige abondante et de la poudrerie à prévoir dimanche

Par Karianne Nepton-Philippe 8:17 AM - 10 janvier 2026
Temps de lecture :

Photo Pixabay

Un bulletin météorologique spécial a été émis pour la Haute-Côte-Nord, par Environnement Canada. Dix à vingt centimètres de neige et de la poudrerie sont attendus par endroits le 11 janvier.

Cela commencera dans la nuit de samedi pour se poursuivre dimanche jusqu’à lundi matin. La neige forte et les vents jusqu’à 50 kilomètres à l’heure pourraient causer de la poudrerie pour les secteurs près du fleuve entre Tadoussac et Colombier.

Notons que les déplacements pourraient être difficiles en raison de l’accumulation rapide de la neige et de la poudrerie.

Du côté de Baie-Comeau, Environnement Canada prévient qu’il y aura de la poudrerie par endroits dimanche en après-midi. On s’attend à une accumulation de 5 à 10 cm de neige avec des vents du nord-est de 20 km/h avec rafales.

Il neigera aussi dans le secteur de Sept-Îles dès dimanche matin. Toutefois, on parle d’une accumulation de 2 à 4 cm.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

L’avantage numérique fait défaut au Drakkar contre les Saguenéens

Irvin Blais appuie le projet de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles

Les Canadiens vivent en bonne santé moins longtemps

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

L’avantage numérique fait défaut au Drakkar contre les Saguenéens

Consulter la nouvelle

Irvin Blais appuie le projet de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 31 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord