Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Caserne de Sept-Îles : un nouveau directeur

Ce qui motive le nouveau directeur de la Sécurité incendie de Sept-Îles, Patrick Bouffard, c’est tout particulièrement l’humain. « C’est un mixte entre le lien qu’on a avec la population et aider les gens », dit-il.

Une nouvelle compagnie aérienne s’implante sur la Côte-Nord

Une compagnie aérienne de la Colombie-Britannique s’implante sur la Côte-Nord et commencera à offrir des vols réguliers le 12 janvier.

L’arrivée d’une nouvelle vétérinaire à Sept-Îles permet d’offrir plus de disponibilités

Après cinq année de haut et de bas et d’efforts constants de recrutement, la seule clinique vétérinaire de Baie-Trinité à Blanc-Sablon retrouve enfin une stabilité pour répondre aux besoins de ce grand territoire, avec l’arrivée en poste d’une sixième vétérinaire.

Vidéos | L’hôtel de ville de Sept-Îles vit ses derniers moments

La démolition de la dernière partie encore debout de l’hôtel de ville de Sept-Îles s’est amorcée ce mardi.

Loterie de l’Élyme des sables : la cagnotte atteint un montant record

En quatorze tirages, c’est pour près de 1,3 million de dollars de billets vendus par la maison de soins palliatifs de Sept-Îles. La dernière cagnotte remportée par une résidente de Marieville, en Montérégie, était la plus grosse somme pour le 50/50 de Chacun sa part.

Un hiver froid ? Normal…ou presque !

Vous avez l’impression que cet hiver est plus froid que ceux de vos souvenirs ? Vous n’avez pas tout à fait tort puisque les températures oscillent entre 2 et 3 degrés sous les moyennes saisonnières.

Des consultations sur le projet d’hôtel de ville à Sept-Îles

Des séances d’information et de consultation se tiendront bientôt à Sept-Îles pour connaître les attentes des Septiliens dans le dossier du nouvel hôtel de ville.

Place de Ville pour s’entraîner à la course à pied à Sept-Îles

Les adeptes de course à pied de Sept-Îles pourront s’entraîner au chaud pour les quatre premiers mois de 2026. Luc Martin Devost, derrière l’organisation de CC7, les invite à Place de Ville tôt le matin.

Sept-Îles crie « Au loup! »

Quatre signalements en deux semaines portent à croire qu’un loup rôde. Quatre personnes ont signalé aux autorités la présence d’un loup dans le secteur de Sept-Îles, a appris Le Nord-Côtier.

Éloïse est née dans le stationnement du Walmart de Sept-Îles



Les paramédics Chelsea Fequet et Maélie Arseneault, de même que Tania Morneau et son conjoint Yan-Frédéric Gagné, se souviendront toujours du 12 décembre 2025. Bébé Éloïse est venu au monde dans le stationnement du Walmart de Sept-Îles.

Nombreux cas d’éclatement de vitres arrière : du jamais vu à Sept-Îles !

Chez Lebeau Vitres d’autos, à Sept-Îles, près d’une dizaine de propriétaires de véhicules se sont présentés avec des vitres arrière éclatées, dans les dernières semaines. La situation est similaire chez VitrXpert — Sept-Îles, où les réparations du même ordre se sont multipliées. Les coupables ? Pas quelque bande d’adolescents en manque de sensations fortes, mais bien le froid, un défaut de fabrication, une tendance à négliger un petit bris déjà existant ou une combinaison de ces facteurs.

Démission : « Il fallait que je fasse des choix » – Guy Berthe

Guy Berthe explique sa décision de quitter le conseil municipal, seulement deux mois après l’élection, par des changements au niveau professionnel.