L’avantage numérique fait défaut au Drakkar contre les Saguenéens

Le Drakkar de Baie-Comeau a rendu visite aux Saguenéens de Chicoutimi au Centre Georges-Vézina, le 9 janvier au soir. L’inefficacité en avantage numérique a coûté cher au Drakkar, qui a subi une défaite de 4 à 1.

Chicoutimi ouvre la marque

C’est Thomas Desruisseaux des Saguenéens qui a ouvert la marque, aidé de Maxim Massé, à 6 :15 dans la première période. La rondelle a légèrement dévié sur le défenseur du Drakkar pour atteindre le fond du filet.

Trois minutes et demie plus tard, Chicoutimi a doublé son avance, grâce à un but d’Emmanuel Vermette, aidé de Tomas Lavoie.

Le premier avantage numérique de la partie est revenu au Drakkar, qui n’a malheureusement pas réussi à en profiter. Rapidement après la fin de l’avantage numérique, le Drakkar retourne en zone adverse, dérangeant la défense. Mais, celle-ci ne s’est pas laissé faire.

Le gardien Mathias Hernandez, ancien Saguenéen, a fait valoir son talent peu avant la fin de la première période lorsqu’il a arrêté un tir de Nathan Lecompte, sur une mise en jeu remportée par Liam Lefebvre.

Les Saguenéens dominent

Rapidement après le début du deuxième tiers, le joueur du Saguenay, Liam Lefebvre, a écopé d’une punition de 5 minutes pour obstruction. Il est entré en contact avec Filip Vlk, qui ne possédait pas la rondelle à ce moment.

Ce 5 minutes ne s’est toutefois pas avéré bénéfique pour le Drakkar. On a réussi à écouler le temps du côté des Sags, dans la première moitié. Aucun tir des Vikings vers Raphaël Précourt.

Pour en rajouter, une erreur coûteuse du gardien du Drakkar a permis à Mavrick Lachance d’inscrire un but à 20 secondes de la fin de cet avantage numérique. Hernandez s’est avancé, voulant effectuer une passe à un de ses coéquipiers, mais a envoyé la rondelle directement sur le bâton de Lachance, qui a aussitôt trouvé le fond du filet.

Alors que les tirs étaient sensiblement égaux, c’est à ce moment que les Saguenéens ont davantage pris le contrôle de la partie.

Pour conclure la deuxième période, Thomas Desruisseaux a marqué son deuxième but de la rencontre, aidé de Christophe Berthelot et Emmanuel Vermette. Celle-ci s’est terminée 4-0 en faveur de Chicoutimi.

Un but du Drakkar

Le Drakkar a débuté le troisième tiers en refusant de se laisser blanchir. Liam Armit a effectué le seul but de Baie-Comeau, aidé d’Adam Cavallin.

Alors que les minutes de cette période se sont écoulées, les Saguenéens ont gardé leur avance au niveau des tirs au but. Encore une fois, le Drakkar se retrouve en avantage numérique durant la période, mais n’arrive pas à marquer d’autres buts.

Prochaine rencontre

Le Drakkar jouera devant ses partisans ce dimanche 11 janvier. Il affrontera les Tigres de Victoriaville dès 15 h. Notons que ce sera la fête à Snorri.