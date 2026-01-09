Démission : « Il fallait que je fasse des choix » – Guy Berthe

Guy Berthe explique sa décision de quitter le conseil municipal, seulement deux mois après l’élection, par des changements au niveau professionnel.

« Il fallait que je fasse des choix… Dans le choix très difficile que j’avais à faire, je suis venu à l’évidence que la Ville de Sept-Îles peut fonctionner, même si je ne suis pas là », dit-il.

Après avoir obtenu un nouveau mandat sans opposition à titre de conseiller municipal de la Ville de Sept-Îles, Guy Berthe présentera sa démission.

Il explique qu’il aura à se déplacer beaucoup, en raison d’un nouveau mandat professionnel. Les coûts qu’engendra son départ ont grandement fait partie de sa réflexion.

« C’est malheureux. J’en ai tenu compte dans mes réflexions. Jamais de la vie je ne veux amener la Ville de Sept-Îles dans des dépenses supplémentaires », dit-il.

Il recommande d’ailleurs à la municipalité de tenir l’élection partielle le plus tard possible. Cela permettrait d’économiser sur le salaire d’un conseiller qui ne serait pas à verser durant plusieurs mois et ainsi amoindrir les coûts générés par une élection partielle, suggère-t-il.

Il assure que les changements qu’il cite comme raison de son départ sont survenus après les élections cet automne.

« C’est vraiment dans les dernières semaines, parce que sinon je n’aurais pas présenté ma candidature », affirme le principal intéressé.

Il indique qu’il poursuivra son implication à Sept-Îles, à titre de président du Comptoir alimentaire et de la Corporation de développement de logements de Sept-Îles.

Fier de son passage

M. Berthe qualifie les conseillers de gens « extraordinaires ».

Il se dit particulièrement fier d’avoir contribué à la création d’édifices à logement. Il cite la construction de 121 logements sur la rue Comeau, ainsi que de 60 logements sur la rue Doucet.

Le passage en politique de Guy Berthe aura été marqué par son opposition dans le dossier de la construction d’un nouvel hôtel de ville. Il était sorti des rangs des autres conseillers, pour faire connaître ses réticences par rapport au besoin d’avoir un nouvel hôtel de ville, qui allait, selon lui, alourdir le fardeau fiscal des citoyens.

Son nom avait également circulé pour une potentielle candidature à la mairie de Sept-Îles, lors des élections municipales en 2025, mais il a plutôt choisi de se représenter comme conseiller.