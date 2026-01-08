Une analyse de la vitesse sur le chemin des Forges à Maliotenam

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) analyse la possibilité de réduire la vitesse sur le chemin des Forges dans le secteur de Maliotenam.

En avril dernier, le conseil de Uashat mak Mani-utenam a adressé une demande au MTMD pour que la vitesse soit réduite sur cette artère qui traverse Maliotenam et Sept-Îles.

Actuellement, la vitesse est de 70 km/h pour la section entre la route 138 et la deuxième entrée pour Maliotenam. Elle passe ensuite à 80 km/h.

Une équipe du Ministère a été mandatée pour analyser la situation. Des relevés de circulation ont été réalisés à l’été 2025, et la compilation des données est actuellement en cours, confirme le ministère par courriel.

Une rencontre entre ITUM et le MTMD est prévue dans les prochaines semaines pour la présentation des résultats de cette analyse et déterminer les mesures à mettre en place. C’est le MTMD qui est responsable du chemin des Forges entre la route 138 et la rue Mercure.

L’enjeu de la sécurité dans ce secteur a refait surface en début de semaine lorsqu’un accident est survenu entre deux véhicules à l’intersection du chemin des Forges et de la rue Montagnais. Une personne a été blessée. Par voie de communiqué, ITUM a indiqué vouloir améliorer la sécurité dans ce secteur et ainsi, répondre aux préoccupations exprimées par la communauté.

En parallèle des démarches pour la réduction de vitesse, ITUM a mandaté un service d’urbanisme pour le réaménagement de l’intersection du chemin des Forges et de la rue Montagnais. Ce travail se fait en collaboration avec le MTMD, dans le but d’améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation.