Nombreux cas d’éclatement de vitres arrière : du jamais vu à Sept-Îles !

Chez Lebeau Vitres d’autos, à Sept-Îles, près d’une dizaine de propriétaires de véhicules se sont présentés avec des vitres arrière éclatées, dans les dernières semaines. La situation est similaire chez VitrXpert — Sept-Îles, où les réparations du même ordre se sont multipliées. Les coupables ? Pas quelque bande d’adolescents en manque de sensations fortes, mais bien le froid, un défaut de fabrication, une tendance à négliger un petit bris déjà existant ou une combinaison de ces facteurs.

« Je vous dirais que ces temps-ci, c’est commun ! On a toujours eu des moins 30, mais c’est la première fois que je voyais autant de clients avec des vitres arrière explosées. Une journée, on a eu quatre personnes qui sont venues avec ce problème-là ! C’est du jamais vu », relate Kate Chénard, gestionnaire du centre de services de Lebeau Vitres d’auto à Sept-Îles.

Les vitres « éclatent en 1000 miettes » et les propriétaires de véhicules devront patienter avant de retrouver une vitre arrière digne de ce nom.

« On met des plastiques rigides en attendant qu’on reçoive la pièce, parce qu’avec toutes les spécificités des véhicules, on ne peut pas tenir d’inventaire », explique Mme Chénard.

Chez VitrXpert-Sept-Îles, propriétaire de la franchise, Pascal Barriault a vu également de nombreux clients se présenter pour faire remplacer la vitre du hayon arrière.

« Comme chaque année, il y a toujours des bris de vitre arrière quand il y a de grands écarts de température. Certains, c’est au démarrage le matin, mais on a eu un client qui est allé mettre de l’essence et pendant que son moteur roulait, la vitre a éclaté… Disons qu’avec les grands froids qu’on a connus, on a eu beaucoup de clients qui avaient ce problème ! »

Il estime toutefois que rares sont les vitres en parfait état qui éclatent sans raison, sauf dans le cas de véhicules ayant une faiblesse spécifique.

« Oui, le contraste de froid fait que le pare-brise casse, mais dans les faits, selon mon expérience, un pare-brise qui n’a pas de bris va fendre très rarement à cause de l’écart de température. C’est vraiment parce qu’il y a un impact quelque part, parce qu’il y avait déjà un faible », évalue-t-il, invitant les gens à la vigilance. « On néglige les petites réparations, mais il ne faut pas oublier que l’intégralité du pare-brise est affectée en cas de bris. Le pare-brise est un des trois éléments de sécurité avec le air bag et la ceinture. Il soutient le toit, il empêche le toit de s’affaisser en cas d’accident », rappelle M. Barriault.

Quoi qu’il en soit, l’hypothèse du mauvais coup est écartée d’emblée.

« Tous les véhicules viennent de secteurs différents ! Il n’y a pas d’indice de grabuge ou de vandalisme, parce que c’est des gens partout à travers la ville et même de Port-Cartier », indique Kate Chénard.

Avis d’un expert automobile

Chez CAA Québec, l’expert automobile Jesse Caron est étonné de l’ampleur du phénomène.

« Ce n’est pas un phénomène qui nous paraît courant à première vue, mais on sait que certaines marques ont montré des faiblesses à cet égard-là récemment, des véhicules particuliers comme les Honda HR-V, les Acura RDX. Ce n’est pas une tendance, mais des modèles particuliers qui ont l’air d’afficher ce problème. »

Une visite sur le site du Guide de l’auto confirme que « plusieurs propriétaires de Honda CR-V 2023 à 2024 et d’Acura RDX 2019 à 2023, entre autres, ont eux aussi vécu cette fâcheuse expérience, comme en témoignent les plaintes formulées aux autorités américaines (NHTSA), d’une part, et les nombreuses publications sur les réseaux sociaux, d’autre part », comme rapporté par Guillaume Rivard, le 5 décembre 2025.

Aucune campagne de rappel n’est en cours à ce jour. Toutefois, en 2024, Honda s’était engagé à remplacer la vitre arrière de certains HR-V, dans une campagne de mise à jour volontaire, écrit également M. Rivard.

Il s’agit toutefois d’un problème qui « pourrait donner lieu à un rappel », estime Jesse Caron.

« L’éclatement des vitres arrière n’est vraiment pas quelque chose que le froid devrait entrainer comme réaction. Des moins 25, moins 30, il y en a régulièrement chaque année. Hélas, les modèles sont souvent conçus pour les climats plus cléments que le nôtre, mais ça ne cause pas nécessairement des problèmes de sécurité comme celui-là », indique-t-il, évoquant plutôt les problèmes de carrosserie liés à l’utilisation du sel de déglaçage, par exemple.

« Dans le cas des Honda et des Acura, ce serait peut-être un défaut de fabrication dans la lunette arrière elle-même, dans le verre qui est utilisé. Toute la courbe, la forme qui est donnée au verre, il faut que ce soit calculé de façon très précise pour être capable d’encaisser les coups à répétition quand on ouvre et ferme le hayon, quand il y a des chocs et des vibrations qui sont transmises par le roulement. C’est encore un peu nébuleux », conclut M. Caron.

Guillaume Rivard, du Guide de l’auto, invite à la prudence, car l’éclatement de la vitre peut être… surprenant !

« Le problème de vitres de hayon qui éclatent, dont nous vous avons parlé en lien avec le Honda HR-V 2023, ne se limite pas qu’à ce modèle et continue de se manifester même plusieurs années après sa découverte. »