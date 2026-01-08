Démission : Guy Berthe n’avait pas d’enjeux avec le reste du conseil, affirme le maire

Le conseiller du district du Vieux-Quai, Guy Berthe, a décidé de démissionner. Sur la photo prise lors de l’assermentation en novembre 2025, on aperçoit le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot, à l’arrière. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Deux mois seulement après avoir obtenu un nouveau mandat à titre de conseiller municipal de la Ville de Sept-Îles, Guy Berthe présentera sa démission.

La nouvelle, d’abord révélée par Radio-Canada, a été confirmée au Journal par le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot.

Des raisons personnelles et professionnelles auraient poussé M. Berthe à remettre sa démission, selon le maire.

M. Méthot a aussi questionné le principal intéressé, à savoir si sa décision aurait pu être motivée par des enjeux relationnels avec les conseillers ou lui-même.

« Il m’a assuré que non et que ça allait bien », dit le maire Méthot.

Lors des élections municipales l’automne dernier, Guy Berthe a été élu par acclamation dans le district du Vieux-Quai. Il en était à un troisième mandat à titre de conseiller municipal.

Le maire souligne l’apport de Guy Berthe en politique municipale.

« On perd un conseiller qui avait beaucoup de connaissances, notamment au niveau du logement », dit M. Méthot.

Il ajoute qu’étant donné qu’il y a beaucoup de nouveaux conseillers municipaux à Sept-Îles, l’expérience de M. Berthe était la bienvenue à la table du conseil. Toutefois, le maire se dit confiant des compétences des membres du conseil pour la suite des choses.

« Même après deux mois, notre conseil a pris beaucoup de maturité et d’autonomie, donc ça ne m’inquiète pas », dit-il.

Le passage en politique de Guy Berthe aura été marqué par son opposition dans le dossier de la construction d’un nouvel hôtel de ville. Il était sorti des rangs des autres conseillers, pour faire connaître ses réticences par rapport au besoin d’avoir un nouvel hôtel de ville, qui allait, selon lui, alourdir le fardeau fiscal des citoyens. 

Son nom avait également circulé pour une potentielle candidature à la mairie de Sept-Îles, lors des élections municipales en 2025, mais il a plutôt choisi de se représenter comme conseiller.

Guy Berthe n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue.

Élection partielle

En raison du départ de M. Berthe, une élection partielle devra être tenue dans les six mois suivant la vacance du poste. Si plus d’un candidat se présente, des frais avoisinant les 30 000 $ sont à prévoir.

« C’est une dépense obligée. C’est sûr qu’on aurait préféré ne pas avoir à la faire, mais on est là. On ne contrôle pas ce bout-là », commente le maire Benoit Méthot.

