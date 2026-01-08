161 heures pro bono pour la Côte-Nord

Un an après le lancement de son programme 138 heures pour la Côte-Nord, la firme nord-côtière élan. dresse un premier bilan positif. L’initiative, qui visait à offrir 138 heures de services professionnels pro bono à des organismes et projets collectifs de la région, a non seulement atteint son objectif, mais l’a dépassé, avec 161 heures offertes.

Le chiffre 138 n’a pas été choisi au hasard. Il fait écho à la route 138, qualifiée de « véritable colonne vertébrale du territoire nord-côtier », qui relie les communautés entre elles. À l’image de cette route, le programme se veut un lien concret entre les expertises d’élan. et les besoins du milieu.

« Dès le départ, on voulait que ce programme soit ancré dans quelque chose de profondément symbolique pour la Côte-Nord, explique John-James Blanchette, copropriétaire d’élan. La 138, c’est ce qui nous connecte. 138 heures pour la Côte-Nord, c’est notre façon de contribuer à cette connexion-là, mais par nos compétences. »

élan. souhaitait démontrer qu’il est possible de pratiquer un entrepreneuriat responsable, même dans des secteurs où les tarifs horaires peuvent représenter un frein important pour plusieurs organismes communautaires.

« On évolue dans une industrie où les taux horaires sont élevés, ce qui peut créer une réelle friction pour les OBNL et les organisations du milieu. À travers ce programme, on voulait mettre en lumière notre capacité, et notre responsabilité, de redonner, sans compromis sur la qualité du travail livré », affirme John-James Blanchette.

Le programme vise prioritairement le soutien à des projets structurants, soit des initiatives dont les retombées dépassent l’organisation bénéficiaire elle-même.

« À travers les projets, les programmes et les événements que nous soutenons, notre objectif est de toucher indirectement le plus grand nombre de personnes possible sur la Côte-Nord », souligne Jeff Dufour Tremblay, copropriétaire d’élan.

Des retombées concrètes

Au cours de cette première année, 138 heures pour la Côte-Nord a permis de soutenir plusieurs organisations issues de différents milieux communautaires et sociaux de la région, notamment Action-Chômage Côte-Nord, le Comptoir alimentaire L’Escale, la Maison des familles de Baie-Comeau, Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Manicouagan, et plus encore.

Dans le cadre du programme, élan. a mis à contribution un large éventail de compétences professionnelles, incluant la photographie, la production vidéo, le graphisme, la consultation stratégique, l’organisation d’événements, ainsi que des services en communications et en relations publiques.

Plusieurs projets amorcés dans le cadre du programme se poursuivent toujours au cours de la présente année.

Cette première phase a principalement servi à poser les bases du programme, à offrir concrètement les heures promises et à faire connaître l’initiative dans la communauté, plutôt qu’à structurer un processus formel d’appels de projets.

La suite

Lors de l’annonce du programme en novembre 2024, élan. avait indiqué que celui-ci serait ultimement encadré par un comité indépendant, composé de membres impliqués dans la communauté, afin d’assurer un processus de sélection objectif et équitable, sans favoriser un organisme plutôt qu’un autre.

« Ce comité fait toujours partie de la vision du programme et sera mis en place au cours de la prochaine année », divulgue Jeff Dufour Tremblay.

Par ailleurs, élan. prévoit le lancement de son site web au premier trimestre, où les organismes pourront déposer officiellement leur candidature au programme, ainsi que la publication d’un rapport détaillé à la fin de l’année, présentant les projets soutenus, les heures offertes et les retombées du programme.

« Si on a lancé une entreprise qui touche à autant de projets différents, c’est parce qu’on aime travailler avec les gens. On aime faire partie de leurs histoires. Et surtout, on aime contribuer à notre communauté et à notre région. 138 heures pour la Côte-Nord, c’est exactement ça », conclut M. Dufour Tremblay.

« On a déjà dépassé les 138 heures cette année, ajoute son associé. À ce rythme-là, on va peut-être devoir trouver une autre route à utiliser comme nom… la 389, dans quelques années ? »