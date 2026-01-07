Place de Ville pour s’entraîner à la course à pied à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 11:50 AM - 7 janvier 2026
Temps de lecture :

Luc Martin Devost, le Septilien derrière le Club de course Sept-Îles (CC7), convie les adeptes à des entraînements dirigés dans le mail de Place de Ville. Photo Sylvain Turcotte

Les adeptes de course à pied de Sept-Îles pourront s’entraîner au chaud pour les quatre premiers mois de 2026. Luc Martin Devost, derrière l’organisation de CC7, les invite à Place de Ville tôt le matin. 

Si le Septilien, certifié par la Clinique Du Coureur, a plein d’idées et d’ambitions au niveau de la course à pied, celle d’entraînement dans le mail du centre commercial lui a été inspirée par deux événements qui se tiennent dans les grands centres.

Une course de 5 km a lieu à Québec aux Galeries de la Capitale et une à Montréal dans les souterrains.

« S’il peut y avoir des courses là-bas, on peut nous faire des entraînements ici à l’intérieur quand il fait moins 38 », lance Luc Martin Devost.

Il a monté un projet détaillé et il a approché la direction de Place de Ville qui s’est montrée ouverte à son idée. Elle offrira d’ailleurs des cartes-cadeaux à faire tirer.

Pour les lève-tôt

Les participants devront toutefois se lever tôt puisque les entraînements se tiendront de 6 h à 7 h (entrée par la porte donnant sur la rue Giasson). Les journées des séances alterneront, soit le lundi et mercredi, suivi du mardi et jeudi. Le tout débute le 12 janvier. 

« Ça permet aux personnes sur les shifts de pouvoir venir au moins une fois par semaine », indique le responsable du Club de course Sept-Îles (CC7). 

Lors des séances, il y aura échauffement dynamique, exercices de renforcement, intervalles et course sur distance. Le mail de Place de Ville permettra des boucles de 440 m. À titre de comparatif, la distance d’une piste d’athlétisme est de 400 m. 

Par ces entraînements dirigés, Luc Martin Devost vise principalement les débutants afin qu’ils partent du bon pied. Les autres niveaux de coureurs sont les bienvenus. 

Pour s’inscrire

Le coût par séance est de 12 $. Celle du 12 janvier sera sans frais, puisqu’une partie de l’heure servira à la paperasse pour la décharge de responsabilité et à expliquer le fonctionnement. 

Un abonnement pour l’ensemble de la période de janvier à avril à Place de Ville est au montant de 250 $. 

Le paiement pourra se faire sur place. Il est aussi possible de procéder via la plateforme. Le lien est disponible par la page Facebook CC7 – Club de Course. 

Sur le site, il est possible de se procurer des produits de nutrition et de la marchandise du club. Des prêts de livre sur la course sont aussi possibles. D’autres offres se retrouvent en ligne. 

