Le Drakkar libère trois joueurs

Les joueurs Miller Kay, Tobias Almstedt et le gardien Justin Giguère ont été libérés par le Drakkar de Baie-Comeau.
L’attaquant Zack Miller a aussi été réassigné.
Ces changements dans l’alignement ont été annoncés par le dirigeant Jean-François Grégoire, le lendemain de la fin de la période de transactions.
Notons que Justin Giguère a signé avec les Oilers (Okotoks) dans la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique (BCHL)
