Des consultations sur le projet d’hôtel de ville à Sept-Îles

Des séances d’information et de consultation se tiendront bientôt à Sept-Îles pour connaître les attentes des Septiliens dans le dossier du nouvel hôtel de ville.

En décembre dernier, les élus du conseil municipal ont décidé de mettre sur la glace le projet d’un nouvel hôtel de ville qui devait être construit à l’arrière du Centre socio-récréatif. Ce dernier faisait face à une vive opposition dans la population. Les élus souhaitaient prendre un temps d’arrêt pour revoir le dossier et prendre le pouls des citoyens sur cet enjeu.

À cet effet, deux activités d’information et de consultation se tiendront à la salle L’aquilon de la bibliothèque Louis-Ange-Santerre le mardi 13 janvier, entre 18 h et 20 h, et le vendredi 16 janvier, entre 14 h et 16 h.

« C’est important pour moi et pour les membres du conseil que la population puisse s’informer et s’exprimer sur cet important projet. On souhaite ouvrir un dialogue, en marge de ce qui se partage sur les réseaux sociaux, qui nous permettra de mieux apprécier les arguments en faveur ou en défaveur du projet », affirme le maire, Benoit Méthot, par voie de communiqué.

Les rencontres permettront aux citoyens de discuter et de partager leurs idées et leurs commentaires sur l’hôtel de ville. D’autres rencontres publiques seront organisées dans les prochaines semaines.

En parallèle, la municipalité tient des réunions avec divers groupes et organisations du milieu dans le but d’affiner leur compréhension des enjeux entourant la construction d’un nouvel hôtel de ville.

En décembre dernier, le maire Méthot avait indiqué que toutes les options sont sur la table concernant le futur hôtel de ville.

Rappelons que la Ville de Sept-Îles est à la recherche d’une solution à long terme pour un hôtel de ville depuis qu’elle a pris la décision de vendre son ancien édifice municipal sur l’avenue De Quen. Le bâtiment, qui est présentement en démolition, a été vendu au CISSS de la Côte-Nord pour la somme de 18,5 M$. Le terrain doit servir à créer des espaces de stationnement pour combler ceux qui seront perdus dans le cadre du projet d’agrandissement de l’hôtel de ville.

Présentement, les employés municipaux sont relocalisés dans des locaux temporaires à Place Sept-Îles.