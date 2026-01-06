Vidéos | L’hôtel de ville de Sept-Îles vit ses derniers moments

La démolition de la dernière partie encore debout de l’hôtel de ville de Sept-Îles s’est amorcée ce mardi.

Ouvert en 1960, l’hôtel de ville de Sept-Îles, situé sur l’avenue De Quen, a été au cœur d’une véritable saga au cours des dernières années. Finalement, la municipalité a décidé de procéder à sa vente au CISSS de la Côte-Nord pour la somme de 18,5 M$. Le CISSS souhaite utiliser l’espace pour aménager des stationnements et ainsi venir remplacer ceux qui seront perdus dans le cadre du projet d’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles, qui se fait attendre.

La démolition du bâtiment a été retardée par des délais en raison de démarches judiciaires. Des citoyens voulaient empêcher la démolition et ont déposé une demande d’injonction en cour qui a été rejetée. Cette poursuite judiciaire a coûté à la municipalité 31 211 $ en frais d’avocat. L’entrepreneur a aussi eu des frais supplémentaires de 11 000$ en lien avec la poursuite judiciaire et les retards causés.

Les citoyens ont aussi interpellé le premier ministre du Québec, François Legault, pour qu’il intervienne, mais cela est resté sans réponse.

Pour ce qui est de la construction d’un nouvel hôtel de ville, le flou demeure. À l’automne 2025, la municipalité avait présenté un projet pour que le bâtiment municipal soit construit à l’arrière du Centre socio-récréatif. Toutefois, le projet a fait face à une contestation citoyenne en raison des coûts et du choix du site qui aurait entraîné la disparition de terrains de tennis. À la suite de la tenue d’un registre, les élus nouvellement en poste depuis les élections municipales du 2 novembre ont décidé de ne pas aller de l’avant avec le projet.

Le conseil souhaite mener des consultations auprès des citoyens pour définir la mouture du prochain projet d’hôtel de ville. Toutes les options seront sur la table, a mentionné le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot. Les élus souhaitent arriver avec une proposition pour l’hôtel de ville d’ici la fin du mois de janvier