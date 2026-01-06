Un suspect du vol de données à Desjardins est arrêté en Espagne

Par La Presse Canadienne 11:13 AM - 6 janvier 2026
Temps de lecture :

Un écusson de la Sûreté du Québec est photographié à Montréal, le 10 septembre 2024. La SQ a annoncé lundi matin l’arrestation, par les autorités espagnoles, de Juan Pablo Serrano, qui était recherché depuis juin 2024. LA PRESSE CANADIENNE/Christinne Muschi

La Sûreté du Québec (SQ) a annoncé mardi matin l’arrestation, par les autorités espagnoles, de Juan Pablo Serrano, qui était recherché depuis juin 2024 par la Direction des enquêtes sur les crimes financiers et la cybercriminalité dans le cadre du dossier «Portier», une vaste enquête portant sur la fuite des données de Desjardins.

Elle a précisé que le suspect a été localisé et arrêté le 6 novembre dernier grâce à une opération commune entre les autorités espagnoles, la SQ et Interpol, qui avait émis à son endroit une «Notice rouge» pour faciliter sa localisation à l’international.

Juan Pablo Serrano figurait parmi les fugitifs les plus recherchés au Québec. 

Il demeurera détenu en Espagne le temps que soient amorcées les procédures d’extradition en vue de son retour au Canada, où il devra répondre à plusieurs chefs d’accusation en vertu du Code criminel, soit fraude de plus de 5000 $, vol d’identité et trafic de renseignements identificateurs. 

Dans un communiqué de presse, la SQ a souligné «la collaboration essentielle des autorités espagnoles, d’Interpol et des partenaires nationaux et internationaux, dont U.S. Secret Service Ottawa Field Office et Madrid Resident Office, qui ont contribué au succès de cette opération».

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

L’arrivée d’une nouvelle vétérinaire à Sept-Îles permet d’offrir plus de disponibilités

Un seul navire en fonction à la traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine

L’alcool en cause dans un accident sur le boulevard des Forges à Maliotenam

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

L’arrivée d’une nouvelle vétérinaire à Sept-Îles permet d’offrir plus de disponibilités

Consulter la nouvelle
Actualité

Un seul navire en fonction à la traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 31 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord