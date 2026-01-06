Traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine : une inspection sur le navire demain

Par Johannie Gaudreault 4:20 PM - 6 janvier 2026
Temps de lecture :

Le navire Armand-Imbeau II a heurté le quai de Baie-Sainte-Catherine le 6 janvier. Photo Facebook/Société des traversiers du Québec

Le service est de retour à la normale à la traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine, mais le navire Armand-Imbeau II devra être inspecté demain.

Rappelons que ce dernier a dû être arrêté presque toute la journée du 6 janvier après avoir heurté le quai de Baie-Sainte-Catherine ce matin.

« Demain, nous allons réaliser une inspection en espace clos sur le NM Armand-Imbeau II ce qui occasionnera un arrêt du navire. Cette intervention sera d’environ de 2 h », informe le porte-parole de la Société des traversiers du Québec, Bruno Verreault.

À la suite de l’inspection, il sera déterminé si le navire pourra reprendre du service ou si une réparation sera requise (soudure).

« Nous informerons la clientèle à la suite de l’inspection. Dans le pire scénario, l’arrêt sera prolongé pour procéder à la réparation requise », mentionne M. Verreault.

Lors de l’événement de cet avant-midi, les clients à bord ont débarqué sans problème. Le navire a été amarré au quai garage du côté de Tadoussac pour évaluer ses dommages.

Un seul navire en fonction à la traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine

