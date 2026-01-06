Période d’échanges : le Drakkar va chercher deux autres choix et un défenseur

Par Karianne Nepton-Philippe 11:42 AM - 6 janvier 2026
Photo Kassandra Blais

Alors que la période d’échanges de la LHJMQ se conclut aujourd’hui, le Drakkar annonce une nouvelle transaction avec Les Foreurs de Val-d’Or.

Le Drakkar obtient, en retour de Xavier Daigle, le défenseur James Roberts et deux choix de repêchage. Il s’agit d’un choix de 4e ronde en 2026 et un choix de 6e ronde en 2028.

Baie-Comeau a obtenu le défenseur Xavier Daigle (20 ans) dans l’échange contre le gardien de but Lucas Beckman le 27 décembre 2025.

