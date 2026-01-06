L’influenza frappe fort sur la Côte-Nord

Par Charlotte Paquet 4:29 PM - 6 janvier 2026
Temps de lecture :

La vague de cas d'influenza se poursuit pour une quatrième semaine sur la Côte-Nord avec des résultats positifs chez 28 % des usagers testés. Photo Pixabay

L’influenza poursuit sa remontée sur la Côte-Nord depuis quatre semaines avec la multiplication de personnes qui consultent pour des symptômes grippaux.

Au cours de la dernière semaine, la proportion des résultats positifs au virus a atteint 28 % des usagers testés dans les hôpitaux de Baie-Comeau et Sept-Îles, selon des données transmises par Jean-Christophe Beaulieu, conseiller en communication au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

En revanche, une baisse s’observe depuis deux semaines du côté de la Covid-19 avec 5 % des usagés testés ayant reçu un résultat positif.

Comme il fallait s’y attendre, la récente période des Fêtes, avec les rassemblements qui en découlent, a provoqué une hausse des consultations à l’urgence. Et, selon M. Beaulieu, plusieurs des usagers y consultaient pour des problèmes liés aux virus respiratoires.

Les taux d’occupation dans les urgences de Sept-Îles et Baie-Comeau ont été élevés pendant les festivités avec des pics dépassant les 200 %, principalement à Sept-Îles.

D’ailleurs, la situation est loin de se résorber en ce début d’année. Dans l’après-midi de ce mardi 6 janvier, le taux d’occupation des civières à l’urgence a atteint 230 % à Sept-Îles et 190 % à Baie-Comeau.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Les activités reprennent à l’aréna de Port-Cartier

Traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine : une inspection sur le navire demain

Loterie de l’Élyme de sables : la cagnotte atteint un montant record

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Les activités reprennent à l’aréna de Port-Cartier

Consulter la nouvelle
Actualité

Traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine : une inspection sur le navire demain

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 31 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord