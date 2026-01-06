Les activités reprennent à l’aréna de Port-Cartier

Après avoir été contraint d’annuler les activités à l’horaire lundi soir à l’aréna et même la séance de patinage libre de mardi après-midi, le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Port-Cartier annonce que la situation est réglée.

C’est un bris mécanique à la zamboni qui était à l’origine de l’annulation des activités sur la surface glacée du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier depuis hier soir.

Le tout est réparé, a fait savoir Stéphan Harvey.

L’horaire des activités à l’aréna reprend son cours normal dès ce soir.