Les activités reprennent à l’aréna de Port-Cartier
Aréna de Port-Cartier Photo courtoisie
Après avoir été contraint d’annuler les activités à l’horaire lundi soir à l’aréna et même la séance de patinage libre de mardi après-midi, le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Port-Cartier annonce que la situation est réglée.
C’est un bris mécanique à la zamboni qui était à l’origine de l’annulation des activités sur la surface glacée du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier depuis hier soir.
Le tout est réparé, a fait savoir Stéphan Harvey.
L’horaire des activités à l’aréna reprend son cours normal dès ce soir.
