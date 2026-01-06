Le Drakkar échange Gleb Semenov

Par Karianne Nepton-Philippe 12:25 PM - 6 janvier 2026
Temps de lecture :

L’attaquant de 18 ans Gleb Semenov quitte le navire du Drakkar pour les Cataractes de Shawinigan.

En échange, le Drakkar obtient le joueur Lucas Scartozzi et deux choix de repêchage. Il obtient des choix de 3e et 4e ronde pour 2026.

Photo Kassandra Blais

