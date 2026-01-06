Le Bout’Souffle lance l’année de l’Association de ringuette de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 11:35 AM - 6 janvier 2026
L’édition 2026 du Tournoi Bout'Souffle de l’Association de ringuette de Sept-Îles se déroulera du 9 au 11 janvier à l’aréna Guy Carbonneau. Photo archives Sylvain Turcotte

L’Association de ringuette de Sept-Îles, ses joueuses et ses dirigeants bénévoles, ne chômera pas cette fin de semaine. C’est l’édition 2026 du Tournoi Bout’Souffle qui est à l’horaire pour trois jours à l’aréna Guy Carbonneau.

Ce sont 78 matchs qui sont à l’horaire de ce tournoi en formule trois contre trois. À ce nombre, on ajoute les minis-matchs, dimanche, des plus jeunes, celles de la catégorie pré-moustique (9 h 30 à 10 h 30) et moustique (12 h à 13 h), ainsi que les entraînements et un match hors-concours (dimanche 18 h, contre la formation Intermédiaire) pour l’équipe qui représentera la Côte-Nord aux Jeux du Québec au début mars.

Une douzaine de joueuses des Acadiennes de Havre-Saint-Pierre se grefferont à la soixantaine des Miss’Îles de Sept-Îles participantes au Tournoi Bout’Souffle dans les différentes catégories.

En marge de la période d’échauffement du match de la Ligue de hockey Senior AA entre les Basques et les Marchands de Havre-Saint-Pierre, samedi soir, à l’aréna Conrad-Parent, il y aura une démonstration de ringuette, en plus de la présentation des filles sélectionnées pour les Jeux du Québec.

Pour mettre la table

Le Tournoi Bout’Souffle servira de préparation pour les tournois à venir.

C’est toutefois l’équipe scolaire de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai qui partira le bal. Ses étudiantes-athlètes de secondaire 3, 4 et 5, de l’entraîneure Marie-Pier Primard, seront du Tournoi de Beaconsfield/Kirkland du 16 au 18 janvier dans la catégorie cadette B. Il s’agira d’une toute première expérience en tournoi pour ce programme parascolaire qui en est à sa troisième année. 

Une semaine plus tard, l’Association de ringuette de Sept-Îles comptera des équipes dans deux villes différentes, soit à Boucherville (Inter B2) et à Sainte-Marie, en Beauce (Atome C et B, Benjamine C et B, Junior B et Inter A).

En février, ce sont les tournois de Longueuil, du 13 au 15 février, pour les cadettes B, et celui de La Capitale (Québec), du 2 au 22, pour l’Inter B1, qui sont au calendrier. 

