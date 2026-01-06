Une période de transactions bien remplie chez le Drakkar

La période d’échanges est maintenant terminée et le Drakkar a procédé à huit transactions depuis le 19 décembre. Le directeur général, Jean-François Grégoire, se dit « content de la façon dont les choses se sont déroulées ».

« Un travail devait être fait pour remplir notre grille et il a été fait », soutient le directeur général et entraineur-chef.

Grégoire reconnaît qu’un changement de cap s’est imposé assez tôt dans la saison. Avec un début marqué par plus de 10 défaites, il a dû réorienter la trajectoire avec son équipe.

« Le début de saison a été difficile. On a rapidement pris la décision de faire en sorte de profiter des éléments clés qu’on avait pour une reconstruction », ajoute celui qui a placé le Drakkar du côté des vendeurs durant cette période des transactions.

Des choix pour chaque ronde

« L’objectif était de rebâtir notre banque de choix. […] C’était important qu’à la fin de la période des transactions, on n’ait pas de ronde où on n’avait pas de choix de repêchage pour les premières années », fait savoir Jean-François Grégoire.

L’organisation a aussi fait attention de ne pas perdre trop de choix dans ses échanges. Selon le dirigeant, le Drakkar est maintenant mieux équipé pour bâtir sur le long terme.

La dernière étape, c’est le ballotage qui a lieu mercredi à 10h.

Ça commence avec Chicoutimi

Le Drakkar a débuté les transactions avec les Saguenéens de Chicoutimi.

Il a tout d’abord échangé son pilier défensif Alexis Bernier contre l’attaquant Léo-Gabriel Gosselin ainsi qu’un choix de première, deuxième et quatrième ronde pour 2027 et d’un choix de 4e et 5e ronde en 2028.

Quelques jours plus tard, Chicoutimi a aussi mis la main sur le gardien Lucas Beckman.

En retour, Baie-Comeau a obtenu le gardien de but Mathias Hernandez, le défenseur Xavier Daigle, ainsi que deux choix de repêchage.

Il s’agit d’un choix de première ronde en 2028 et un choix de deuxième ronde en 2026.

On a appris, lors de la dernière journée des transactions, que Xavier Daigle ne restera pas chez le Drakkar. L’organisation l’a échangé contre le défenseur James Roberts et deux choix de repêchage (4e ronde en 2026 et 6e ronde en 2028) des Foreurs de Val-d’Or.

Encore plus de transactions

Le Viking Zach Pelletier a lui aussi quitté le navire baie-comois pour l’Armada de Blainville-Boisbriand, contre un choix de 4e ronde pour 2027.

Le Drakkar s’est ensuite entendu avec le Régiment de Terre-Neuve pour deux transactions.

Il y a d’abord eu un important mouvement, quand le Drakkar a envoyé Ryan Dwyer et Alexis Mathieu, pour trois joueurs (Biagio Jr Daniele, Léo Gauthier, Matys St-Gelais) du Régiment.

Il a ensuite mis la main sur Lynden Larsen et un choix de 2e ronde en 2026, contre Alexis Michaud.

L’attaquant russe Gleb Semenov quitte aussi le navire pour les Cataractes de Shawinigan. En échange, le Drakkar obtient le joueur Lucas Scartozzi et deux choix de repêchage. Ce sont des choix de 3e et 4e ronde pour 2026.

Finalement, le Drakkar a cédé un choix de 2e et 3e ronde de 2026, qu’il avait obtenu de Cap Breton et de Chicoutimi, pour Robin Benoit du Phœnix de Sherbrooke.