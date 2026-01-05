Une nouvelle compagnie aérienne s’implante sur la Côte-Nord

Une compagnie aérienne de la Colombie-Britannique s’implante sur la Côte-Nord et commencera à offrir des vols réguliers le 12 janvier.

Central Mountain Air (CMA) entrera en fonction lundi prochain à raison de six jours par semaine. L’entreprise proposera des liaisons entre Montréal, Québec, Sept-Îles, Natashquan, La Romaine, Chevery, Saint-Augustin et Blanc-Sablon.

Elle souhaite ainsi venir combler « un important besoin en matière de transport pour les communautés côtières et éloignées de la région », indique-t-elle par communiqué.

Deux aéronefs Dash 8-100 seront dédiés aux opérations québécoises de la compagnie qui viseront principalement la Basse-Côte-Nord.

Pour Daren Jones, préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, la venue de cette nouvelle offre aérienne est une bonne nouvelle, notamment pour le tourisme.

Actuellement, Air Liaison utilise un avion de type Beechcraft qui compte 19 places.

Comme les vols sont souvent complets uniquement avec la population locale et les services de santé, les entreprises qui vendent des forfaits touristiques pour les visiteurs n’y ont pas toujours accès.

« Une deuxième concurrence pourra au moins venir offrir plus de latitude afin de vraiment amener du tourisme sur la Basse-Côte-Nord », croit M. Jones.

Les avions de CMA pourront contenir plus d’une quarantaine de personnes, selon ce dernier.

Quant à savoir si le marché de la Basse-Côte-Nord est assez important pour soutenir deux entreprises aériennes, Daren Jones peine à se prononcer pour l’instant. Il se questionne aussi sur la disponibilité du personnel pour pourvoir les postes au sein des deux entreprises.

« Ils vont prendre où ce personnel ? Ils ont déjà de la misère et il n’y a pas 10 000 personnes pour aller travailler (…) Il y aura sans doute un enjeu de personnel qui va changer de place, et comment cela va affecter l’autre ? », soulève-t-il. « Ce sera intéressant de voir comment les choses vont se dérouler dans les prochains trois mois. Est-ce qu’il y a de la place pour deux ? À voir. »

De son côté, CMA indique que des services seront offerts à bord des avions.

« Les vols offriront des services à bord, incluant la présence d’un agent de bord attitré, assurant un accueil chaleureux et un service attentionné tout au long du trajet », précise-t-on.

CMA participera au programme PAAR du gouvernement du Québec. Il y aura donc des tarifs réduits pour les vols admissibles au programme.

Lundi, il était possible de réserver un vol pour le 12 janvier entre Blanc-Sablon et Québec, au coût de 282 $ sur le site de CMA.

Le trajet de plus de 6 h prévoit des arrêts à Saint-Augustin, Chevery, La Romaine, Natashquan et Sept-Îles.

À titre d’exemple, le même jour, un vol direct entre Sept-Îles et Québec se détaillait 255 $ auprès de la nouvelle compagnie aérienne.

Contrairement à son concurrent Air Liaison, Central Mountain Air n’offre pour l’instant aucun arrêt dans la Manicouagan.