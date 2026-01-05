Une camionnette calcinée dans le secteur de Moisie à Sept-Îles

Les pompiers de la Sécurité incendie de Sept-Îles ont eu à intervenir pour une première fois en 2026 pour un feu. Ça s’est passé aux petites heures du matin du 5 janvier, à Place la Boule, dans le secteur de Moisie, à quelque vingt kilomètres à l’est de Sept-Îles.

C’est un déneigeur qui circulait dans le secteur qui a aperçu un véhicule en feu dans le secteur de la rue Mars. La Sécurité incendie de Sept-Îles a reçu l’appel vers 5h.

À l’arrivée des pompiers, le pick up était complètement calciné, et il ne restait que quelques flammes, qui ont été éteints par les intervenants.

La Sûreté du Québec a pris le dossier en charge, a fait savoir le nouveau directeur de la Sécurité incendie, Patrick Bouffard.

La SQ ne peut s’avancer pour le moment à savoir si c’est criminel ou non.

Il n’y avait personne sur les lieux lors de l’arrivée des pompiers. Le véhicule est calciné, a mentionné M. Bouffard.