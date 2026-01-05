Une camionnette calcinée dans le secteur de Moisie à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 11:02 AM - 5 janvier 2026
Temps de lecture :

Caserne de la Sécurité incendie de Sept-Îles. Photo Sylvain Turcotte

Les pompiers de la Sécurité incendie de Sept-Îles ont eu à intervenir pour une première fois en 2026 pour un feu. Ça s’est passé aux petites heures du matin du 5 janvier, à Place la Boule, dans le secteur de Moisie, à quelque vingt kilomètres à l’est de Sept-Îles. 

C’est un déneigeur qui circulait dans le secteur qui a aperçu un véhicule en feu dans le secteur de la rue Mars. La Sécurité incendie de Sept-Îles a reçu l’appel vers 5h. 

À l’arrivée des pompiers, le pick up était complètement calciné, et il ne restait que quelques flammes, qui ont été éteints par les intervenants.

La Sûreté du Québec a pris le dossier en charge, a fait savoir le nouveau directeur de la Sécurité incendie, Patrick Bouffard.

La SQ ne peut s’avancer pour le moment à savoir si c’est criminel ou non.

Il n’y avait personne sur les lieux lors de l’arrivée des pompiers. Le véhicule est calciné, a mentionné M. Bouffard. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Le vouvoiement devient la norme dans les écoles du Québec

Crise politique : le choc fait place aux questions chez des Vénézuéliens du Québec

Caserne de Sept-Îles : un nouveau directeur

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Le vouvoiement devient la norme dans les écoles du Québec

Consulter la nouvelle
Actualité

Crise politique : le choc fait place aux questions chez des Vénézuéliens du Québec

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 31 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord