Caserne de Sept-Îles : un nouveau directeur

Ce qui motive le nouveau directeur de la Sécurité incendie de Sept-Îles, Patrick Bouffard, c’est tout particulièrement l’humain. « C’est un mixte entre le lien qu’on a avec la population et aider les gens », dit-il.

Mi-décembre, à la veille des festivités de fin d’année, la caserne de pompier de Sept-Îles accueille son nouveau directeur, juste à temps pour Noël. La première semaine en poste a été très occupée pour Patrick Bouffard. Durant les trois premiers jours à la tête du Service de sécurité incendie, plusieurs situations d’urgence ont eu lieu.

« Oui, une grosse arrivée, je me suis remis dans le bain rapidement. J’essaie de récupérer mes accès, mes ordinateurs, tout ça et à travers ça, on court après des incendies », dit le directeur.

L’action ne lui fait pas peur. En fait, c’est même une grande source de motivation pour lui, et ce, depuis très longtemps.

« J’ai toujours su que je prendrais un métier d’action. Incendie, ambulance, police, militaire même. Ces métiers-là, je les ai tous regardés quand j’étais jeune », raconte M. Bouffard. « Puis l’incendie, c’est lui qui me donnait le plus l’impression d’aider les gens directement. »

Patrick Bouffard n’est pas nouveau à la caserne de Sept-Îles. En 2009, suite à ses études à Québec pour devenir pompier, il est revenu pratiquer son métier dans sa ville natale.

« Ici, à travers les 13 ans que j’ai faits, j’ai gravi des échelons. J’ai été pompier, après ça, lieutenant, capitaine. Quand j’ai quitté en 2022, j’étais capitaine aux opérations », raconte M. Bouffard.

Lorsqu’il a quitté, il est resté dans le domaine des incendies en tant que coordonnateur sénior des services d’urgence chez Rio Tinto IOC.

Ce qui lui a donné envie de revenir au Service de sécurité incendie de Sept-Îles, c’est de pouvoir aider les gens de sa communauté et créer des liens avec eux.

« L’éducation publique, c’est quelque chose auquel je tiens. Qu’on soit présents dans les écoles, qu’on soit présents auprès de la population, les journées portes ouvertes, ces choses-là, ça va continuer », dit le nouveau directeur.

Outre le lien avec la population, Patrick Bouffard adore comprendre la mécanique d’un incendie.

« Tous les phénomènes physiques qui viennent derrière un incendie, moi, j’adore ça, ça me passionne au bout », lance-t-il. « Dans le rôle d’officier où je suis présentement, j’ai un pas de recul. Je regarde l’ensemble de la scène, le positionnement des équipes. Ça me permet justement d’être un bon joueur d’échecs, si on veut, par rapport à l’incendie. »

Parmi les défis qui l’attendent pour son nouveau mandat de directeur, Patrick Bouffard cite la rétention du personnel, enjeu sur lequel il veut travailler rapidement.

« Je suis quelqu’un de Sept-Îles. J’adore la place, je suis collé ici. Nos jeunes pompiers qui arrivent de l’extérieur, en sortant des études, ce n’est évidemment pas tous des gens de Sept-Îles », explique Patrick Bouffard. « Il faut donc trouver des façons de les maintenir chez nous et de les garder dans notre équipe pour les développer et les rendre le plus compétents possible. Ça va être un de nos gros défis », dit-il.

Le temps des fêtes à la caserne

Pour les pompiers, passer parfois le temps des fêtes avec ses collègues au lieu d’avec sa famille, ça fait partie du métier. Selon Patrick Bouffard, ça permet de resserrer les liens entre eux. Les équipes vont certainement se créer une petite ambiance festive, en restant prêtes à répondre en tout temps.

« De mon côté, clairement que je vais venir visiter mes équipes qui vont travailler ces journées-là », dit Patrick Bouffard. « Je vais venir leur offrir mon support, puis probablement en profiter pour prendre un petit café avec eux autres et avoir de belles discussions, apprendre à les connaître. Ça va ressembler à ça, nos fêtes. »