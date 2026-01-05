Transaction : le Drakkar échange Alexis Michaud et met la main sur un attaquant de 17 ans
Le Drakkar échange l’attaquant Alexis Michaud. Photo Kassandra Blais
Alors que la période des transactions arrive à sa fin, le Drakkar de Baie-Comeau annonce un nouvel échange avec le Régiment de Terre-Neuve le 5 janvier.
Les dirigeants de l’équipe baie-comoise ont mis la main sur Lynden Larsen, un attaquant de 17 ans, en plus d’un choix de 2e tour au prochain encan.
Pour cette transaction, le Drakkar doit laisser partir Alexis Michaud, qui a joint ses rangs il y a un an, ainsi qu’un choix de troisième ronde.
Notons que la période des transactions se terminera le 6 janvier à midi pour les équipes de la LHJMQ.
