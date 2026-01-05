Les volleyeuses U15 des Macareux de la Côte-Nord reçoivent 

Les volleyeuses des Macareux de la Côte-Nord U15 des entraîneurs Sébastien Chiasson et Stéphanie Richard auront de la visite ce samedi 10 janvier.

Quatre des équipes du circuit excellence de leur catégorie débarquent à Sept-Îles pour le premier tournoi AAA de la saison.

Les adversaires pour la journée du 10 janvier au gymnase de l’école Jean-du-Nord seront les Condors de Chaudière-Appalaches, les Volitives Bleues de Repentigny, les Braves Bleus de Québec et les Hirondelles de Saguenay.

Les matchs sont à l’horaire de 8 h 30 à 17 h 30. Les Macareux seront en action pour ceux de 10h, 11h30, 14h30 et 16h.

C’est la deuxième année de suite que l’organisation du Club les Macareux accueille une étape du circuit provincial civil.