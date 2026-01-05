L’alcool en cause dans un accident sur le boulevard des Forges à Maliotenam
Photo : archives
Un accident entre deux véhicules est survenu vers 17h45 sur le boulevard des Forges à la deuxième entrée de Maliotenam. L’alcool est en cause.
Trois personnes sont impliquées dans l’accident. Une a subi des blessures mineures. Le conducteur d’un des deux véhicules a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies, fait savoir la SQ.
Un détour s’impose par les première et troisième entrées de Maliotenam, le temps de l’opération.
