Déraillement de train : la circulation reprendra à minuit sur le chemin de fer QNS&L

À minuit dimanche soir la circulation reprendra sur le chemin de fer QNS&L, a annoncé la compagnie minière IOC.

La circulation sera rétablie « graduellement à vitesse réduite », à partir de minuit (heure normale de l’Est), dimanche soir, indique la minière.

Rappelons qu’un déraillement majeur survenu le 28 décembre a forcé l’arrêt de la circulation sur le chemin de fer. Personne n’a été blessé durant l’événement.

Depuis, plus de 700 heures de travaux ont été réalisées sur les lieux « sans incident en santé-sécurité », précise-t-on.

« Grâce aux efforts exceptionnels de nos employés, l’arrêt de la circulation a été réduit au minimum, malgré des conditions hivernales difficiles », indique IOC. « Dans le cadre de ces travaux, nous avons appliqué une approche préventive rigoureuse pour le nettoyage de la zone et la reconstruction de la voie ferrée, afin de minimiser les risques environnementaux et d’assurer la sécurité des opérations futures », explique l’entreprise.