Au curling, à chacun son style !

Les amateurs de curling connaissent tous un joueur qui a sa particularité : une pièce de vêtement, une expression singulière lors du lancer de la pierre ou un geste flamboyant au maniement du balai. Voici une dizaine de photos pour se remémorer les différents styles de curleurs et curleuses qui ont arpenté les glaces de la Côte-Nord !

De Baie-Comeau, l’équipe gagnante du trophée Labrador Supply and Equipment : Dave Jack, Don Thurber, Earl Wood et Russ Rourke, février 1956. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Compagnie minière IOC (P21, X82-7). Photographe non identifié.

Fière d’avoir sa place sur le trophée, une équipe pose sur la glace du club de curling de Sept-Îles lors du premier tournoi de l’année, 1er mars 1953. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Compagnie minière IOC (P21, 3497). Photographe non identifié.

Des joueurs de curling réchauffent la glace avec leurs balais lors d’une partie à Schefferville, 12 janvier 1959. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Compagnie minière IOC (P21, M1214A). Photographe non identifié.

Curleurs et curleuses lors du Bonspiel (tournoi) des jeunes à Sept-Îles, 21 mars 1959. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Compagnie minière IOC (P21, M1365). Photographe non identifié.

Équipe de curling à Schefferville, 12 janvier 1959. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Compagnie minière IOC (P21, M1207). Photographe non identifié.

Curleuses à l’œuvre sur la glace de curling à Schefferville, 12 janvier 1959. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Compagnie minière IOC (P21, M1215). Photographe non identifié.

Curleur lance sa pierre sur la glace de curling à Schefferville, 12 janvier 1959. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Compagnie minière IOC (P21, M1212). Photographe non identifié.

Au début de l’année 1958, de nouvelles infrastructures sont installées pour la pratique du curling sur la Côte-Nord. À Sept-Îles, des glaces artificielles recouvrent les allées au club de curling du Mille 3. Du côté de Schefferville, le centre récréatif ouvre ses portes. La population se donne rendez-vous sur les glaces. C’est l’occasion de sortir ses plus beaux vêtements de circonstance : pantalons carreautés, vestes et cardigans de laine parés d’épinglettes, chapeaux et bonnets écossais, sans doute en honneur aux origines du sport. Les joueurs ont le choix pour avoir de l’allure sur la glace! Et pourquoi pas fumer pour se donner du caractère? Chose impensable de nos jours…

Capitaine fumant le cigare lors d’une partie à l’ouverture du centre récréatif de Schefferville, 21 février 1958. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Compagnie minière IOC (P21, M412). Photographe non identifié.

Curleur fumant une cigarette lors d’une partie à l’ouverture du centre récréatif de Schefferville, 21 février 1958. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Compagnie minière IOC (P21, M410). Photographe non identifié.

Joueurs sur la nouvelle glace artificielle au club de curling de Sept-Îles au Mille 3, 7 janvier 1958. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Compagnie minière IOC (P21, M315). Photographe non identifié.

Les jeunes de la région, portant fièrement la tuque à pompon, participent également en grand nombre aux différents tournois organisés. C’est le cas de l’équipe junior Cinderella de Sept-Îles qui remporte la compétition régionale en janvier 1958. Battant l’équipe de Baie-Comeau en finale, les Septiliens Gary Appleby (capitaine), John Graham (vice-capitaine), Dennis Appleby (second) et Edward Train (premier joueur) se retrouvent au Bonspiel provincial Pepsi-Cola, qui se tient à Québec. Accompagnée de son entraîneur Cal Boville, l’équipe est logée dans une suite de l’hôtel Château Laurier, gracieuseté de la compagnie minière IOC. L’équipe Cinderella, la plus jeune du tournoi, se classe alors troisième.

Membres de l’équipe junior Cinderella au club de curling de Sept-Îles au Mille 3, 7 janvier 1958. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Compagnie minière IOC (P21, M324). Photographe non identifié.

De nos jours, malgré les modes qui vont et qui viennent, le curling compte toujours ses adeptes. Ils sont peut-être moins flamboyants dans leurs atours, mais tout aussi motivés dans leurs coups de balai. Souhaitons de belles années de glisse à cette tradition solidement ancrée.

Si l’histoire du curling vous intéresse ou si vous voulez vous remémorer les joutes et les joueurs du passé, venez consulter nos photographies et les journaux régionaux aux Archives nationales à Sept-Îles.

Les Archives nationales à Sept-Îles (BAnQ) sont situées au 700, boulevard Laure, bureau 190 | 418 964-8434 | archives.sept-iles@banq.qc.ca

