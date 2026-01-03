Risque d’inondations le long du littoral de Rivière-au-Tonnerre à Havre-Saint-Pierre

Par Johannie Gaudreault 10:26 AM - 3 janvier 2026
Temps de lecture :

Photo Pêches et Océans Canada

Environnement Canada a émis des alertes de submersion côtière pour le littoral de Rivière-au-Tonnerre à Havre-Saint-Pierre, le 3 janvier.

« On prévoit des niveaux d’eau plus élevés que la normale et de grosses vagues près de la côte aujourd’hui en mi-journée », est-il indiqué.

La combinaison de vents forts d’ouest à sud-ouest, d’une surcote modérée, et d’une marée de forte amplitude pourrait provoquer un déferlement de vagues mineur le long de la côte lors de la marée haute, selon les spécialistes.

« Des inondations côtières sont possibles le long du littoral entre Rivière-au-Tonnerre et Mingan », précise-t-on.

Selon les nouveaux codes de couleur d’Environnement Canada, il s’agit d’une alerte jaune. Cette couleur signifie que des conditions météo dangereuses pourraient entraîner des dommages, des perturbations ou des effets sur la santé. « Les répercussions sont modérées, localisées et/ou de courte durée », affirme-t-on.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Les cures détox promues après les Fêtes sont inefficaces

Portes ouvertes au Cégep de Baie-Comeau

Passion vinyle

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Les cures détox promues après les Fêtes sont inefficaces

Consulter la nouvelle

Portes ouvertes au Cégep de Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 31 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord