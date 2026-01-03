Risque d’inondations le long du littoral de Rivière-au-Tonnerre à Havre-Saint-Pierre

Environnement Canada a émis des alertes de submersion côtière pour le littoral de Rivière-au-Tonnerre à Havre-Saint-Pierre, le 3 janvier.

« On prévoit des niveaux d’eau plus élevés que la normale et de grosses vagues près de la côte aujourd’hui en mi-journée », est-il indiqué.

La combinaison de vents forts d’ouest à sud-ouest, d’une surcote modérée, et d’une marée de forte amplitude pourrait provoquer un déferlement de vagues mineur le long de la côte lors de la marée haute, selon les spécialistes.

« Des inondations côtières sont possibles le long du littoral entre Rivière-au-Tonnerre et Mingan », précise-t-on.

Selon les nouveaux codes de couleur d’Environnement Canada, il s’agit d’une alerte jaune. Cette couleur signifie que des conditions météo dangereuses pourraient entraîner des dommages, des perturbations ou des effets sur la santé. « Les répercussions sont modérées, localisées et/ou de courte durée », affirme-t-on.