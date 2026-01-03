Les travaux pour améliorer la route 389 ont bien progressé en 2025

Les travaux d’amélioration de la route 389 ont connu une progression significative en 2025, notamment dans les secteurs de Fermont, Fire Lake et à proximité des installations hydroélectriques de la Manicouagan.

Plusieurs chantiers structurants ont permis de consolider l’infrastructure routière, d’améliorer la sécurité et de préparer le terrain pour les prochaines phases du projet, informe le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Les efforts déployés au cours de la dernière année sur la route 389 témoignent d’un avancement soutenu des travaux, particulièrement dans le cadre du projet A, entre Fire Lake et Fermont.

À proximité de Fermont, les équipes ont amorcé la construction de la nouvelle route. Les interventions ont inclus des opérations de forage et de dynamitage afin de préparer le terrain, ainsi que l’installation et la construction de ponts et de ponceaux, qu’ils soient temporaires ou permanents selon les besoins.

D’importants travaux de terrassement ont également été réalisés, notamment le décapage, le déblai et le remblai. Dans certains secteurs, des interventions ciblées ont été nécessaires dans les tourbières, incluant de l’excavation de sol et du déblayage, afin d’assurer la stabilisation du terrain.

Un pont en acier et en béton est par ailleurs en cours de construction au-dessus de la Petite rivière Manicouagan, où la machinerie était bien visible sur le terrain, notamment au kilomètre 490. La construction de la route progresse aussi à proximité de Fire Lake, autour du kilomètre 486.

Un pont en acier et en béton est en construction au-dessus de la Petite rivière Manicouagan. Photo MTMD

Entre Baie-Comeau et le barrage Manic-2, le projet B a permis d’apporter des correctifs importants au cours de l’été dernier. Dans le secteur du lac Couillard, le chemin a été légèrement rehaussé afin de corriger un problème de drainage.

Des bordures de béton ont également été installées pour prévenir l’érosion du talus de la route, contribuant ainsi à la durabilité des infrastructures.

Plus au nord, dans le cadre du projet C, les travaux correctifs réalisés au nord du barrage de Manic-5 se sont conclus en juin 2025.

Le remplacement d’un ponceau situé entre les kilomètres 240 et 254, dans un tronçon autrefois surnommé « La sinueuse », a été complété, incluant la touche finale à l’aménagement paysager.

Avec l’arrivée de la saison froide, les travaux sont maintenant suspendus pour la période hivernale et reprendront au printemps 2026. « Même durant l’arrêt des activités, il demeure interdit en tout temps d’accéder à la zone de chantier pour des raisons de sécurité », rappelle le MTMD.