Le complexe de logements pour travailleurs coûtera plus de 27 M$ à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 1:30 PM - 3 janvier 2026
Temps de lecture :

Le nouveau complexe se situera entre les deux secteurs de la ville, dans le nouveau développement du secteur des Hémérocalles.  Photo Karianne Nepton-Philippe

La date limite pour la réception des soumissions quant au projet de construction d’un complexe de 72 logements pour travailleurs à Baie-Comeau était fixée au 18 décembre. Le plus bas soumissionnaire propose 27 495 019 $.

Il s’agit des Entreprises G&M Laplante de Baie-Comeau. Au total, sept entreprises ont soumis des offres à la Société d’expansion de Baie-Comeau pour ce projet qui comprend la construction et la conception du complexe immobilier Amédée. 

Les autres soumissionnaires sont tous situés à l’extérieur de la région. Technipro BSL de Rimouski propose 29 512 840 $ et LFG Construction de Carleton-sur-Mer n’est pas loin derrière avec 29 594 679 $. 

Les prix ne cessent de s’élever par la suite. Construction Citadelle de Québec offre 32,4 M$, R.C.M. Modulaire veut s’occuper du projet pour 35,6 M$, Construction Gauthier Entrepreneur de Chicoutimi suggère quant à elle 36,1 M$ et finalement, la soumission la plus élevée a été soumise par Habitat Construction Matane pour 46,9 M$.

Pour l’instant, le projet est en attente de conclusion du contrat sur le Système électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec (SEAO). Dans l’appel d’offres, on mentionne que « la Société d’expansion de Baie-Comeau ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et décline toute obligation ou responsabilité à l’égard des soumissionnaires ».

Il faut donc patienter avant de savoir si le contrat sera accordé à une ou l’autre des entreprises soumissionnaires.

Rappelons que le nouveau complexe se situera entre les deux secteurs de la ville, dans le nouveau développement du secteur des Hémérocalles. La Société d’expansion travaille avec une entreprise partenaire qui ne peut être nommée à ce stade-ci. Celle-ci deviendra locataire du complexe par le biais d’un bail commercial à long terme.

Pour en savoir plus :

Une première à Baie-Comeau : 72 logements pour les travailleurs temporaires

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un premier bébé en 2026 à l’Hôpital de Sept-Îles

Les travaux pour améliorer la route 389 ont bien progressé en 2025

Risque d’inondations le long du littoral de Rivière-au-Tonnerre à Havre-Saint-Pierre

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Un premier bébé en 2026 à l’Hôpital de Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Les travaux pour améliorer la route 389 ont bien progressé en 2025

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 31 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord