Les dossiers à surveiller en 2026

La page se tourne sur l’année 2025, mais votre équipe du Nord-Côtier se prépare déjà à suivre l’actualité en 2026. Voici neuf sujets qui risquent de retenir l’attention, au cours des douze prochains mois.

Des élections provinciales

L’année 2025 aura été le théâtre d’une élection au niveau municipal. En 2026, ce sera au tour des élus provinciaux de subir le jugement des électeurs. François Legault et la Coalition avenir Québec tenteront d’obtenir un troisième mandat de la part des Québécois. Les sondages ne leur sont pas favorables. C’est plutôt le Parti québécois (PQ) qui semble se diriger à la tête d’un gouvernement, en octobre prochain. Dans la circonscription de Duplessis, la députée et ministre de la Famille, Kateri Champagne Jourdain, a déjà confirmé qu’elle sollicitera un nouveau mandat. La tâche ne sera pas facile pour elle, selon le site QC125, qui prédit plutôt une victoire du candidat du PQ dans le comté.

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis et ministre de la Famille. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Hôtel de ville

L’hôtel de ville de Sept-Îles sur l’avenue De Quen est pratiquement disparu, mais l’avenir pour le futur hôtel de ville est toujours en suspens. Le projet d’en construire un nouveau à l’arrière du Centre socio-récréatif a été mis sur pause par le conseil municipal, face à l’opposition qu’il y avait parmi les citoyens. Les élus municipaux souhaitent analyser le dossier et évaluer toutes les options, avant de proposer un nouveau projet. Une décision devrait être prise en janvier. En attendant, les employés municipaux travaillent dans des locaux temporaires à Place Sept-Îles.

L’hôtel de ville de Sept-Îles est en cours de démolition. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Maison des aînés

C’est en 2026 que devrait enfin être livrée la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre. Cet automne, la Société québécoise des infrastructures indiquait que la construction du bâtiment s’achèverait pour l’été 2026. Ce projet attendu avec impatience en Minganie a connu énormément de retards. Initialement, la Maison des aînés devait être livrée pour l’automne 2022, mais des défauts de construction ont fait dérailler le chantier. Il sera aussi intéressant de connaître le coût final du projet. Initialement, on parlait d’un budget de 56 M$. Selon la SQI, le budget est en cours d’analyse et demeure, pour le moment, inchangé.

L’Hôpital de Sept-Îles

Voilà des années que le projet d’agrandissement et de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles est en attente pour aller de l’avant. Face à ce manque de progrès, le nouveau maire de Sept-Îles, Benoit Méthot, et d’autres acteurs du milieu ont décidé de mettre en place une campagne de mobilisation, pour faire pression sur le gouvernement du Québec. Le maire espère que cette mobilisation permettra au projet de se démarquer parmi tous ceux qu’il y a au Québec. On verra, en 2026, si cette campagne a porté ses fruits.

Entrée extérieure de l’urgence de l’Hôpital de Sept-Îles. Photo Lucas Sanniti

Infrastructures sportives

Le gouvernement du Québec a lancé un appel de projets dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA). Les besoins sont grands dans la région. On peut citer la réfection de la piscine de Port-Cartier et la construction d’un nouvel aréna à Havre-Saint-Pierre. Les deux municipalités risquent de déposer une demande de subvention à cet effet. Le gouvernement du Québec octroie un budget de 300 M$ pour cet appel de projets. Malheureusement, les demandes des municipalités devraient être bien supérieures au budget disponible. Reste à savoir si des projets de la Côte-Nord seront sélectionnés.

L’aréna Denis-Perron de Havre-Saint-Pierre. Photo Emy-Jane Déry

Navette fluviale

Un pas important sera franchi dans le dossier de la navette fluviale reliant la Côte-Nord, l’île d’Anticosti et la Gaspésie. Les résultats d’une étude des retombées économiques seront présentés en début d’année 2026. Ils permettront aux acteurs politiques régionaux de poursuivre leurs démarches auprès des gouvernements, pour rendre ce projet possible. Chapeauté par le Port de Havre-Saint-Pierre, le projet a pour objectif la création d’un service de traversier entre Havre-Saint-Pierre et Rivière-au-Renard, en passant par Anticosti.

Le Bella Desgagnés s’arrête deux fois par semaine sur Anticosti. Photo Emelie Bernier

Métaux Torngat

Le dossier de la construction d’une usine de séparation de terres rares à Sept-Îles par Métaux Torngat risque encore d’être bien présent dans l’actualité. L’entreprise poursuit les différentes études pour sa réalisation. Le dépôt et la présentation auprès de la population d’une étude d’impact devraient avoir lieu au début de l’année 2026.

Yves Leduc, chef de la direction de Métaux Torngat. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Mine Tio

À l’automne 2025, Rio Tinto a indiqué qu’elle allait « tester le marché » pour une possible vente de sa division Fer et Titane, qui comprend la mine Tio de Havre-Saint-Pierre. Cette décision s’inscrit dans un processus de réorganisation de Rio Tinto, qui souhaite concentrer ses opérations autour de trois activités qui sont le minerai de fer, le cuivre et l’aluminium. Ce dossier retiendra l’attention en 2026, particulièrement pour les 290 employés œuvrant aux installations de Havre-Saint-Pierre.

La mine du lac Tio à Havre-Saint-Pierre. Photo courtoisie

Complexe intégré de Port-Cartier

L’année 2025 n’aura pas été de tout repos pour l’industrie forestière au Québec, en raison des tarifs imposés par le gouvernement américain. L’usine Arbec de Port-Cartier a été touchée par des fermetures temporaires, dont la dernière s’est amorcée en novembre 2025. Cette décision a entraîné des pertes d’emplois pour une centaine de travailleurs. Pour sa part, l’usine Carbonité, qui est située à Port-Cartier, a aussi annoncé une suspension temporaire de ses activités en fin d’année 2025, pour une période indéterminée. Dans ce cas, il ne s’agit pas des conséquences des tarifs, indique l’organisation. Carbonité souhaite effectuer un virage stratégique vers de nouveaux biochars. Il faudra surveiller ces deux entreprises en 2026, qui occupent une place importante dans l’économie portcartoise.