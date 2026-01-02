Bye Bye 2025 | La Côte-Nord souhaite la Bonne Année!

Par Sylvain Turcotte 1:52 PM - 2 janvier 2026
Temps de lecture :

Encore cette année, les voeux de Bonne Année de l'école Manikoutai de Sept-Îles se sont retrouvés dans le décompte du Bye Bye 2025. Photo capture d'écran

La tradition se poursuit pour le décompte lors de l’émission de fin d’année du Bye Bye sur Ici Télé. Sept-Îles, Baie-Comeau et les Îles Mingan ont figuré parmi les nombreux clips pour la transition de 2025 à 2026.

Il y a un an, à défaut de Sept-Îles, c’était inscrit « Manikoutai » comme ville pour les vœux. Pas d’erreur pour la tradition télévisuelle de fin de soirée le 31 décembre pour passer au 1er janvier. Sept-Îles était bien identifiée. Encore cette année, le message de « Bonne Année » venait d’élèves et membres du personnel de l’école Manikoutai.

Pour Baie-Comeau, le clip de souhait d’une année 2026 « remplie de culture » a été tourné au Centre des arts.

La Minganie est aussi à l’honneur dans le décompte avec une famille, sur les eaux du Golfe du Saint-Laurent, identifiée par les Îles Mingan.

Bye Bye 2024 | Manikoutai, nouvelle « ville » du Québec

