Bye Bye 2025 | La Côte-Nord souhaite la Bonne Année!

La tradition se poursuit pour le décompte lors de l’émission de fin d’année du Bye Bye sur Ici Télé. Sept-Îles, Baie-Comeau et les Îles Mingan ont figuré parmi les nombreux clips pour la transition de 2025 à 2026.

Il y a un an, à défaut de Sept-Îles, c’était inscrit « Manikoutai » comme ville pour les vœux. Pas d’erreur pour la tradition télévisuelle de fin de soirée le 31 décembre pour passer au 1er janvier. Sept-Îles était bien identifiée. Encore cette année, le message de « Bonne Année » venait d’élèves et membres du personnel de l’école Manikoutai.

Pour Baie-Comeau, le clip de souhait d’une année 2026 « remplie de culture » a été tourné au Centre des arts.

La Minganie est aussi à l’honneur dans le décompte avec une famille, sur les eaux du Golfe du Saint-Laurent, identifiée par les Îles Mingan.