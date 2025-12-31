Les mots qui ont marqué 2025

En cette période des Fêtes, l’Office québécois de la langue française met en lumière les 12 termes qui ont façonné l’année 2025. Une sélection qui reflète les enjeux sociaux, économiques et technologiques ayant touché tout le Québec, y compris la Côte-Nord.

Publiée depuis 2019, cette liste annuelle réunit 12 termes particulièrement représentatifs des événements, des défis et des tendances qui ont animé l’espace public. L’exercice vise à souligner l’évolution de la langue ainsi que son rôle dans la compréhension des réalités contemporaines.

La sélection 2025 place les enjeux sociaux, économiques et technologiques au premier plan, témoignant de discussions qui ont dominé l’année. Les termes choisis couvrent un vaste spectre, allant de la paix et de la diplomatie à la consommation, en passant par les transformations des plateformes numériques.

Voici les 12 termes 2025, accompagnés de leur définition officielle.

Cessez-le-feu : Cessation d’une durée déterminée ou indéterminée des combats dans un conflit armé, qui est assortie de conditions précises que les parties belligérantes s’engagent à respecter.

Conclave : Assemblée de cardinaux réunis à huis clos pour élire l’un des leurs comme pape.

Faurevoir : Situation lors de laquelle deux personnes qui sont sur le point de se quitter se saluent alors que, de manière imprévue, leur rencontre se prolonge.

Panache de fumée : Masse visible de gaz et de particules issue d’une source de combustion, dont le déplacement et la forme sont déterminés par les conditions atmosphériques.

Réservation fantôme : Réservation qui n’est pas honorée par le client, lequel ne se présente pas au lieu et au moment prévus.

Sécurité alimentaire : Situation d’une personne, ou d’un ensemble de personnes, qui jouit d’un accès physique et économique à une quantité de denrées saines et nutritives suffisante pour lui permettre de satisfaire ses besoins énergétiques et de mener une vie saine et active.

Commerce interprovincial : Achat ou vente de produits ou de services entre deux ou plusieurs provinces ou territoires.

Droits de douane : Droits imposés par un État sur des marchandises lors de leur arrivée à la frontière ou, exceptionnellement, à leur sortie du territoire.

Valeur refuge : Actif financier dont la valeur tend à se maintenir ou à s’apprécier en période d’instabilité économique, et vers lequel les investisseurs se tournent afin de protéger leur portefeuille d’éventuelles pertes liées aux fluctuations des marchés.

Algorithme de recommandation : Algorithme prédictif qui fournit des résultats de recherche personnalisés, en fonction des intérêts présumés des internautes ou des utilisateurs d’une plateforme.

Voxto : Enregistrement vocal, généralement de durée limitée, que l’on peut recevoir ou envoyer au moyen d’un appareil mobile ou d’un ordinateur.

Terres rares : Groupe d’éléments chimiques métalliques, constitué des lanthanides ainsi que du scandium et de l’yttrium, entrant dans la fabrication de nombreux produits de haute technologie.

Pour les Nord-Côtiers, plusieurs de ces termes font écho à des réalités régionales.

Le « panache de fumée », par exemple, évoque immédiatement les épisodes de feux de forêt qui ont marqué les dernières années, tandis que les enjeux liés aux « terres rares » rappellent l’importance stratégique des ressources naturelles présentes sur le territoire.

La « sécurité alimentaire », quant à elle, demeure un sujet de préoccupation dans certaines municipalités isolées où l’accès aux denrées peut être plus complexe que dans les grands centres.

L’OQLF rappelle que ces termes figurent dans la Vitrine linguistique, un outil riche de centaines de milliers de définitions et d’expressions spécialisées. Celui-ci est constamment mis à jour afin de refléter les changements rapides qui caractérisent l’évolution de la société québécoise.