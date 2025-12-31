On me l’entend souvent dire dans les bureaux : sans photo, il n’y a pas d’histoire. L’actualité se vit à travers les mots, mais aussi grâce aux lentilles de nos journalistes et partenaires photographes, ainsi qu’à votre assiduité, chers lecteurs, lorsque vous nous transmettez des clichés que vous avez captés le vif. Voici les 12 photos de l’année.

Janvier

Près de 300 travailleurs en CPE de la Côte-Nord affiliés à la CSN ont exercé une première journée de grève dans la région, le 23 janvier. Des travailleuses de Baie-Comeau se sont déplacées en autobus et celles de Fermont en avion, pour se joindre à ceux de Sept-Îles. Photo Lucas Sanniti

Février

Les élus de Sept-Îles ont finalement choisi d’aller de l’avant avec le controversé projet de nouvel aréna, en février. Il n’y avait alors encore aucune entente de conclue avec la grande entreprise, pour aider au financement du projet de 78,5 M$. Depuis Rio Tinto IOC a annoncé 750 000 $, mais les autres se font toujours attendre. Photo courtoisie

Mars

En pleine période critique pour les médias duQuébec, le président des Éditions Nordiques (Le Charlevoisien, Journal Haute-Côte-Nord, Le Manic, Le Nord-Côtier), Simon Brisson, fait prendre racine à son entreprise de presse, de l’autre côté du fleuve. En s’associant avec Le Soir.ca, il devient président des Publications Le Soir (Le Laurentien, L’Avantage Gaspésien, Le Gaspésie Nouvelles, Chaleurs Nouvelles) et donne un nouveau souffle au milieu de l’information sur la rive sud. Des journalistes sont embauchés et l’expertise nord-côtière s’exporte, pour garantir l’accès à l’information dans l’Est-du-Québec. Photo Olivier Therriault

Avril

La nouvelle campagne publicitaire de Tourisme Côte-Nord fait sensation et devient virale. Elle met en vedette l’acteur norvégien Mats Eldoen qui confond la Côte-Nord avec la Norvège, en parcourant la région. Les images de la publicité sont à couper le souffle. Photo Facebook Tourisme Côte-Nord

Mai

Le crime organisé aura tristement marqué l’année 2025, dans la région. Noel Yakanu est un résident de la rue Marsolet, à Sept-Îles. Un homme y a été abattu par balle fin avril. Comme d’autres résidents du secteur, M. Yakanu a changé ses routines, affligé par la peur. « Je prends maintenant mon auto pour aller travailler, je ne vais plus courir et je m’arrête le moins possible pour causer avec les voisins », confiait-il en mai.

Juin

« C’est chez nous ici », lance le chef Shetush à un employé du Camp de pêche de la rivière Moisie, le 14 juin 2025. Le chef annonce laisser un an à Québec pour une restitution du secteur aux Innus. Si cela ne s’avère pas, l’été prochain, la communauté occupera le territoire avec un campement. nt. Photo Sylvie Ambroise

Juillet

Salebarbes soulève le public du Vieux-Quai en Fête. Quelque 5000 festivaliers sont rassemblés pour le party final de cette édition qui fut record en matière d’achalandage. Photo Optik 360

Août

Ce sont 62 ans d’histoire qui se sont envolés en fumée le 25 août. Nettoyeur Sept-Îles a été la proie des flammes. Voici ce qu’il restait du bâtiment, au lendemain de l’incendie. L’objectif des propriétaires demeure de rebâtir. Photo Sylvain Turcotte

Septembre

Des pompiers de la Sécurité incendie de Sept-Îles ont prêté main-forte au Centre de réadaptation, à la suite d’un important dégât d’eau causé par un gicleur. De gauche à droite : Nicholas Vallières, Zacharie Plante, Adriano Catino, Benoit Gagnon et Jacob Roy. Photo CISSS Côte-Nord

Octobre

Le Port de Sept-Îles présente sa nouvelle PDG, Alexandra Chouinard. Elle prend la relève de Pierre D. Gagnon, qui a été à la tête du port pendant 24 ans. C’est le début d’un nouveau chapitre important pour cette pierre angulaire de l’économie septilienne et nord-côtière. Photo Emy-Jane Déry

Novembre

Benoît Méthot devient le nouveau maire de Sept-Îles. Heureux de sa victoire, il tape dans la main de son conseiller politique et de sa famille. L’ancien gestionnaire chez Rio Tinto IOC veut s’attaquer au dossier de réfection de l’Hôpital de Sept-Îles. Photo Emy-Jane Déry

Décembre