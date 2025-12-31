Ce qui a marqué l’actualité sportive en 2025 sur l’est de la Côte-Nord

Par Sylvain Turcotte 11:45 AM - 31 décembre 2025
Chacun à leur façon, les sportifs de la région, les équipes, les clubs et les autres acteurs de ce milieu ont marqué l’actualité de 2025. Voici trois événements qui ont particulièrement retenu l’attention dans le domaine. 

Un skatepark neuf

Nicolas Arsenault, un de ceux qui ont testé les nouvelles rampes du nouveau skatepark de Sept-Îles lors de son inauguration le 5 juillet. Photo Alice Young

Quatre ans de mobilisation citoyenne auront mené à l’inauguration du nouveau skatepark de Sept-Îles, en juillet.  

« Le sentiment de rouler sur du béton est incomparable de rouler sur l’asphalte », a dit, lors de ce grand jour du 5 juillet, Samuel Guay, l’ancien planchiste de haut niveau impliqué dès la première heure dans le comité.

C’est un parc qui est bien plus qu’un simple aménagement sportif, de dire Denis Miousse, alors maire. « C’est un espace rassembleur qui incarne l’énergie et la liberté de notre belle jeunesse ».

Le coût du nouveau skatepark s’est élevé à 1,5 million de dollars. La Ville a reçu une aide de 450 000 $ du Fonds d’initiatives nordiques de la Société du Plan Nord.

Le nouvel aréna en chantier

Une autre vue du chantier pour la réalisation du nouvel aréna, en date du 17 décembre. Photo courtoisie Ville de Sept-Îles.

Les travaux se poursuivent pour le nouvel aréna de Sept-Îles, qui devrait être prêt pour l’automne 2026. Le chantier a pris forme au milieu de 2025, avec une pelletée de terre symbolique le 16 juin. 

La structure du nouvel édifice, qui viendra remplacer l’aréna Conrad-Parent, prend de plus en plus forme. Le nouvel aréna pourra accueillir jusqu’à 1 800 personnes.

Un contrat de 62,2 M$ a été octroyé à la firme EBC pour la réalisation de cette infrastructure sportive. Le coût total du projet est de 78,5 M$, lorsqu’on inclut les taxes applicables, les frais de surveillance de chantier et les frais de financement.

La municipalité bénéficie d’une aide financière de 20 M$ du gouvernement du Québec. La Ville espère aussi un soutien financier de la part d’entreprises et de partenaires. À ce jour, seul Rio Tinto IOC a annoncé une participation financière de 750 000 $ pour le nouvel aréna.

Une école de hockey pour filles

Kimberly Vigneault et Mélodie Bouchard, les deux femmes derrière l’école MB Propulsion Hockey. Photo Sylvain Turcotte

C’est en août que Mélodie Bouchard et Kimberly Vigneault ont tenu la première édition de l’école MB Propulsion Hockey de Sept-Îles, pour les filles.

Ce rendez-vous a certes répondu aux attentes, avec 50 joueuses qui y ont pris part avec les places possibles. 

À l’origine de l’événement, les responsables ne s’attendaient pas à autant de participantes. Il y a eu 70 inscriptions. 

Les hockeyeuses, divisées en deux groupes (9-12 ans et 13-15 ans), sont venues d’un peu partout sur la côte. 

