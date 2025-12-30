Trois nouveaux joueurs pour le Drakkar

Par Renaud Cyr 4:20 PM - 30 décembre 2025
Temps de lecture :

Drakkar de Baie-Comeau. Photo Kassandra Blais

Le Drakkar de Baie-Comeau obtient trois nouveaux joueurs au terme d’une transaction avec le Regiment de Terre-Neuve.

Il s’agit de Biagio Jr. Daniele (2008), de Léo Gauthier (2008) et de Matys St-Gelais (2009).

En retour, le Regiment reçoit Ryan Dwyer (2007) et Alexis Mathieu (2007).

