Transaction : un choix de 4e tour de l’Armada en retour de Zach Pelletier

Le Drakkar de Baie-Comeau a procédé à une transaction le 30 décembre et échange son gardien de but Zach Pelletier.
En contrepartie, l’équipe baie-comoise met la main sur un choix de 4e tour en 2027.
Originaire de Mont-Laurier, le gardien de but de 18 ans évoluait cette année pour les Huskies de Rouyn-Noranda avant de rejoindre le Drakkar.
