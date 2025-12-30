Le Drakkar perd en prolongation

Le Drakkar s’est incliné 3 à 2 face aux Cataractes de Shawinigan au centre sportif Alcoa de Baie-Comeau.

C’est d’abord le n#13 des Cataractes Louis-Émile Dumais qui a compté à 6:48 de la première période, avant que le n#24 du Drakkar Adam Cavallin n’égalise la marque.

En 2e période, Kody Dupuis des Cataractes marque à 4:59 et Zachary Hachey du Drakkar réplique avec un but égalisateur à 16:10.

Après une troisième période sans buts, c’est finalement Kody Dupuis qui va marquer son deuxième et le but final qui va sceller la rencontre 3 à 2 pour les Cataractes à 1:23 en prolongation.