Déraillement sur le QNS&L : l’aide est en chemin

La compagnie minière IOC annonce que l’aide est en route pour libérer le convoi renversé sur le chemin de fer QNS&L le 28 décembre.

Elle indique sur ses réseaux sociaux qu’un premier train transportant quatre pelles mécaniques en provenance de Sept-Iles est arrivé sur les lieux et qu’un autre est en route de Labrador City.

« Deux équipes d’une quinzaine de personnes se relaieront jour et nuit pour réaliser les travaux. Le déplacement des wagons sera effectué grâce aux pelles mécaniques de part et d’autre du site du déraillement », peut-on lire dans leur communication.

