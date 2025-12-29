Le Baie-Comois Roger Caron aide les chasseurs à faire mouche

Les adeptes de chasse de la Côte-Nord ont désormais un nouvel outil pour viser dans le mille le moment venu. Avec son ouvrage Initiation au tir de précision à la carabine pour les chasseurs, Roger Caron, l’un des leurs, veut y contribuer.

Précisons-le d’emblée, lorsqu’il est question de tir, le Baie-Comois sait de quoi il parle. En 2000, le tireur a participé aux Jeux olympiques de Sydney, en Australie. Il possède aussi un imposant bagage comme entraîneur de l’équipe du Québec et de l’équipe du Canada en tir.

Initiation au tir de précision à la carabine pour les chasseurs est disponible depuis octobre sous la forme d’un livre boudiné publié dans un format 8 1/2 par 11 pouces pour en faciliter la lecture, indique son auteur.

Fort de ses 41 ans d’expérience comme chasseur, mais aussi des compétences acquises pendant son parcours olympique et comme entraîneur, Roger Caron s’est lancé dans la rédaction de l’ouvrage après avoir constaté le manque de compétences de plusieurs chasseurs en matière de tir. Il y a consacré une année de travail.

Le livre de 116 pages renferme huit chapitres contenant moult informations, conseils et photos pour aider les chasseurs à peaufiner leur habileté. L’homme de 68 ans s’attarde notamment à la forme physique, aux équipements et leurs composantes et aux techniques de tir. Les tactiques, le mental et l’entraînement au tir sont aussi abordés.

Mettre fin aux ouï-dire

Roger Caron dit avoir entrepris la réalisation de son projet après avoir notamment observé, au club de tir L’Élite de Baie-Comeau, des chasseurs qui propageaient des ouï-dire parfois transmis de génération en génération.

Au fil des ans, il en a vu et entendu de toutes sortes. « Ah, mon grand-père faisait ça de même. Ah, j’ai vu ça dans les films », cite-t-il en exemple.

L’auteur a aussi été témoin de chasseurs qui adoptaient des positions inadéquates, entre autres utilisées normalement pour le tir à la mitraillette dans l’armée. « Ça, c’est pas bon pour la chasse. Tu tires un coup à la chasse, en théorie, et il faut qu’il soit bien placé », précise-t-il.

En plus d’aider les chasseurs à faire mouche, l’objectif de Roger Caron est d’éviter de trop faire souffrir une bête. « Placer un coup, un coup mortel bien placé », a toujours été sa devise. C’est la chasse qui l’a mené jusqu’à l’épreuve de tir aux Olympiques et non l’inverse, assure-t-il d’ailleurs.

Un ouvrage complet

Aussi, devant le manque de connaissances flagrant de certains chasseurs croisés au club de tir, le tireur olympique a déjà offert une séance de formation « à la bonne franquette ». Puis une deuxième a suivi, mais d’une fois à l’autre, il réalisait trop tard qu’il n’avait pas abordé tel ou tel sujet.

Avec Initiation au tir de précision à la carabine pour les chasseurs, Roger Caron boucle la boucle en quelque sorte.

Il est possible de se procurer le livre auprès de son auteur par courriel à tirprecisionchasseur@outlook.com ou au club de tir L’Élite.